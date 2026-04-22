Τζάκρη: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πήγαινα στο κόμμα Τσίπρα, είναι ηθικός αυτουργός της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ
«Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του», ανέφερε σε συνέντευξή της
Σε κατηγορηματική απόρριψη κάθε ενδεχομένου μελλοντικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα προχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, τονίζοντας σε σημερινή συνέντευξή της ότι «σε καμία περίπτωση» δεν θα συμπορευτεί ξανά μαζί του.
Χαρακτήρισε, μάλιστα, τον πρώην πρωθυπουργό ως «ηθικό αυτουργό» της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, συμβάλλοντας στον κατακερματισμό της δημοκρατικής παράταξης. «Αν αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5 κομμάτια, οφείλεται στις ενέργειες του Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Ωστόσο, η κ. Τζάκρη χαρακτήρισε ως θετικό τόσο τη σύγκλιση του κ. Τσίπρα προς το Κέντρο, όσο και το γεγονός ότι ο ίδιος μιλά για «σύγχρονο πατριωτισμό», δηλαδή δημιουργία μιας σύγχρονης παράταξης με πατριωτικά χαρακτηριστικά.
«Πλην όμως, το πρόβλημα του Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του. Δηλαδή επιφυλακτικότητα υπάρχει ως προς την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Είχε όσες ευκαιρίες ήθελε να προωθήσει την ενιαία μεγάλη δημοκρατική παράταξη και όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά το προβοκάρισε κιόλας», υπογράμμισε η Θεοδώρα Τζάκρη.
