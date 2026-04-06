Σύσκεψη στις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση στην αγορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Με φόντο την έντονη κινητικότητα στην πασχαλινή αγορά και τις πιέσεις στις τιμές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στο Μέγαρο Μαξίμου τίθεται σήμερα το ζήτημα της επάρκειας και της τιμολογιακής πορείας των αμνοεριφίων. Η σύσκεψη πραγματοποιείται υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου, σε μια συγκυρία όπου το κόστος φαίνεται να ανεβαίνει και οι ανησυχίες για την αγορά εντείνονται.
Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, με βασικό στόχο την αποτίμηση των δεδομένων και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.
