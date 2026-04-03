Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους 11+2: Τα ονόματα, οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες για την άρση ασυλίας και το άρθρο 86

Για 1-2 πρόσωπα φαίνεται ότι θα ζητείται κακουργηματική δίωξη, άλλοι αρκούνται σε «ρουσφετολογικού» και πλημμεληματικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και παραινέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν εντελώς έμμεση εμπλοκή

Να σημειωθεί ότι μετά την τελευταία Αναθεώρηση του Συντάγματος η Βουλή δεν εξετάζει την ουσία των υποθέσεων αλλά μόνο αν το φερόμενο αδίκημα τελέστηκε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων (πχ μήνυση κατά βουλευτή για ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή). Στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν αφορά πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των βουλευτικών δραστηριοτήτων που σημαίνει ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα άρει τις ασυλίες χωρίς μπει στην ουσία των υποθέσεων ακόμα και αν αυταπόδεικτα προκύπτει ότι το κατηγορητήριο είναι έωλο.



Η διαδικασία για τους πρώην υπουργούς Αναφορικά με το δεύτερο αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για άσκηση δίωξης στον πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και την πρώην υφυπουργό του ίδιου υπουργείου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το σχετικό μέρος της δικογραφίας δεν θα μοιραστεί σε αντίγραφα προς τα κόμματα. Θα μεταφερθεί σε ειδικό γραφείο του κοινοβουλίου προκειμένου οι βουλευτές να μελετήσουν και να λάβουν γνώση των στοιχείων.



Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων τέλεσης των αδικημάτων τότε τουλάχιστον 30 βουλευτές έχουν την δυνατότητα κατάθεσης πρότασης για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον συσχετισμό δυνάμεων μόνο οι ΚΟ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ διαθέτουν επαρκή αριθμό βουλευτών για να καταθέσουν αυτοτελώς σχετική πρόταση.



Στην συνέχεια ορίζεται συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία η οποία απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151.