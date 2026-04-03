Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους 11+2: Τα ονόματα, οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες για την άρση ασυλίας και το άρθρο 86
Για 1-2 πρόσωπα φαίνεται ότι θα ζητείται κακουργηματική δίωξη, άλλοι αρκούνται σε «ρουσφετολογικού» και πλημμεληματικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και παραινέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν εντελώς έμμεση εμπλοκή
Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστούν σήμερα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητούν την άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την παραπομπή σε προανακριτική του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της τότε υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή.
Η δικογραφίαΣε κάθε περίπτωση η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι δεδομένη, η έκταση της, όμως, θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τα πραγματικά στοιχεία των δικογραφιών, καθώς από τα στοιχεία που προκύπτουν, υπάρχει σαφής διαβάθμιση της ευθύνης.
Για παράδειγμα, για 1-2 πρόσωπα φαίνεται ότι θα ζητείται κακουργηματική δίωξη με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να θεωρεί ότι η φερόμενη ζημιά ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Άλλοι αρκούνται σε «ρουσφετολογικού» και πλημμεληματικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και παραινέσεις ενώ ορισμένοι έχουν εντελώς έμμεση εμπλοκή, με επίκληση του ονόματός τους από τρίτους. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες για κάποιους βουλευτές ζητείται η άρση ασυλίας για διαλόγους που έχουν ήδη γίνει γνωστοί από την πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ το καλοκαίρι του 2025.
Τα πρόσωπα και η διαδικασία
- Να σημειωθεί ότι η δικογραφία που αναμένεται σήμερα στην Βουλή (αναμένεται να φύγουν από το Υπ. Δικαιοσύνης έως τις 10:30) περιλαμβάνει δύο διακριτά αιτήματα. Το πρώτο θα ζητά την άρση ασυλίας για τους:
- - Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),
- - Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),
- - Νότης Μηταράκης (Χίου),
- - Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),
- - Κώστας Καραμανλής (Σερρών),
- - Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),
- - Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),
- - Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),
- - Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),
- - Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
- - Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας).
Το αίτημα μαζί με τα συνοδευτικά τεκμήρια (διάλογοι, ευρήματα κλπ) με το που θα παραληφθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη θα διαβιβαστεί αμέσως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά ο οποίος θα βγάλει αντίγραφα του φακέλου προκειμένου να τα μοιράσει στα μέλη της επιτροπής.
Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας συμμετέχουν από την ΝΔ οι Μπ. Αθανασίου, Δ. Καιρίδης, Π. Καππάτος, Δ. Κούβελας, Μ. Λαζαρίδης, Τ. Μπαρτζώκας, Β. Υψηλάντης, Μ. Χαρακόπουλος. Από το ΠΑΣΟΚ ο Π. Δουδωνής από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γ. Γαβρήλος από το ΚΚΕ ο Γ. Γκιόκας, από ΝΕΑΡ η Ε. Αχτσιόγλου, την Ελληνική Λύση ο Κ. Χήτας, Νίκη ο Σπ. Τσιρώνης και από την Πλεύση Ελευθερίας η Ε. Ρούσσου.
Ακολούθως, οι 11 υπό κατηγορία βουλευτές θα έχουν προθεσμία τουλάχιστον τριών ημερών προκειμένου να μελετήσουν τον σχετικό φάκελο και στη συνέχεια να παρέχουν εφόσον το επιθυμούν εξηγήσεις. Είναι αρκετά πιθανό η Επιτροπή Δεοντολογίας να συνεδριάσει την προσεχή Μ. Δευτέρα ή Μ. Τρίτη ώστε τα μέλη της μετά την εξέταση όλων των στοιχείων να προχωρήσουν στην τελική τους εισήγηση προς την Ολομέλεια της Βουλής.
Τυπικά μεταξύ των εργασιών της επιτροπής και της σύγκλησης της Ολομέλειας μεσολαβεί μια εβδομάδα, ωστόσο λόγο εορτών του Πάσχα ίσως παραταθεί το διάστημα, εκτός αν συντρέχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής των Τετάρτη του Πάσχα προκειμένου η Ολομέλεια με φανερή ονομαστική ψηφοφορία και πλειοψηφία επί των παρόντων να αποφασίσει εάν θα άρει και ποιων προσώπων τις ασυλίες.
Να σημειωθεί ότι μετά την τελευταία Αναθεώρηση του Συντάγματος η Βουλή δεν εξετάζει την ουσία των υποθέσεων αλλά μόνο αν το φερόμενο αδίκημα τελέστηκε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων (πχ μήνυση κατά βουλευτή για ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή). Στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν αφορά πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των βουλευτικών δραστηριοτήτων που σημαίνει ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα άρει τις ασυλίες χωρίς μπει στην ουσία των υποθέσεων ακόμα και αν αυταπόδεικτα προκύπτει ότι το κατηγορητήριο είναι έωλο.
Η διαδικασία για τους πρώην υπουργούςΑναφορικά με το δεύτερο αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για άσκηση δίωξης στον πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και την πρώην υφυπουργό του ίδιου υπουργείου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το σχετικό μέρος της δικογραφίας δεν θα μοιραστεί σε αντίγραφα προς τα κόμματα. Θα μεταφερθεί σε ειδικό γραφείο του κοινοβουλίου προκειμένου οι βουλευτές να μελετήσουν και να λάβουν γνώση των στοιχείων.
Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων τέλεσης των αδικημάτων τότε τουλάχιστον 30 βουλευτές έχουν την δυνατότητα κατάθεσης πρότασης για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον συσχετισμό δυνάμεων μόνο οι ΚΟ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ διαθέτουν επαρκή αριθμό βουλευτών για να καταθέσουν αυτοτελώς σχετική πρόταση.
Στην συνέχεια ορίζεται συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία η οποία απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151.
