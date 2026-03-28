Γεραπετρίτης σε Αραγτσί: Αδιανόητο να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα, ζητάμε να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο
Από την πλευρά του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι για την ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ ευθύνεται η στρατιωτική επιθετικότητα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων που είναι αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, που απάντησε ότι η ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ οφείλεται στην στρατιωτική επιθετικότητα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Tansim, o Αραγτσί επισήμανε ότι το Ιράν «έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο «για να αποτρέψει τους επιτιθέμενους και τους εταίρους τους από το να καταχρώνται αυτήν την πλωτή οδό για να προωθήσουν τους παράνομους και επιθετικούς στόχους τους κατά του Ιράν».
Στη διάρκεια της επικοινωνίας, εξετάσθηκαν επίσης και οι διεργασίες στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος.
Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχη
Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί έχουν επαφές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κ. Αραγτσι είχε συμμετάσχει και σε συνάντηση του σχήματος των χωρών των αρχαίων πολιτισμών στην Νέα Υόρκη που είχε προεδρεύσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης
FM George Gerapetritis held a phone📞conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi. Discussion focused on the situation in the broader Middle East. FM Gerapetritis stressed the need for a diplomatic solution & for full respect of Int'l Law & freedom of navigation. pic.twitter.com/am5POHvKTr— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα