Το σαρδάμ Τασούλα έγινε σποτ για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δείτε βίντεο
Στο βίντεο πρωταγωνιστούν εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρωες του ’21 κρατώντας σημαία του ΠΑΣΟΚ

Το σαρδάμ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος, όπου αντί για 1821 είπε 1981, αποτέλεσε -όπως φαίνεται- την καλύτερη αφορμή για το βίντεο – κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του που θα γίνει από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο κλειστό του Tae Kwon Do.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν εκτός από τον κ. Τασούλα και ήρωες του ’21 κρατώντας σημαία του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο:



Το βίντεο συνεχίζει με εικόνες του Ανδρέα Παπανδρέου υπό μουσικές της εποχής αλλα και στιγμιότυπα πανηγυρισμών στην Αθήνα μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Το σποτ κλείνει με άτομα της νεολαίας του κόμματος που καλούν στο συνέδριο με το σύνθημα «Μαζί Κερδίζουμε την Ελλάδα που Αξίζουμε».
Best of Network

Δείτε Επίσης