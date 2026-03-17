ΠΑΣΟΚ: Στελέχη εισηγούνται νέα «ΠΑΣΚΕ» στη ΓΣΕΕ μετά την υπόθεση Παναγόπουλου
ΠΑΣΟΚ: Στελέχη εισηγούνται νέα «ΠΑΣΚΕ» στη ΓΣΕΕ μετά την υπόθεση Παναγόπουλου
Παρά τις πολλές ενστάσεις, το ζήτημα δεν αποκλείεται να είναι από αυτά που θα κυριαρχήσουν στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Το ενδεχόμενο συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης στη ΓΣΕΕ συζητούν στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την υπόθεση Παναγόπουλου.
Η δημιουργία μιας νέας ...ΠΑΣΚΕ, αποτελεί την εισήγηση αρκετών στελεχών, αν και υπάρχουν αρκετές ενστάσεις- σε κάθε περίπτωση το ζήτημα δεν αποκλείεται να είναι από τα «επίδικα» του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στις 27-29 Μαρτίου.
Υπέρ της συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης κεντροαριστεράς τάσσεται ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Με ανάρτησή του σήμερα το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς τονίζει ότι η σκληρή αλήθεια είναι ότι «οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση με Στρατινάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μια φορά ακόμη το ΠΑΣΟΚ» και ότι το κόμμα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.
Αναφέρει αναλυτικά: «Είχα μιλήσει δημόσια πριν 3 χρόνια για την συνδικαλιστική γραφειοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην ΓΣΕΕ. Το θέμα το είχα θέσει και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση μέσω Στρατινάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τα ωραία λόγια είναι φτώχεια. Κάποιοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ γύρω από τον Παναγόπουλο κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ένας εξ αυτών μάλιστα πριν καιρό μού έκανε επίθεση σε τηλεοπτική του συνέντευξη επειδή κάνω κριτική. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τούς προσγειώσει. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχω την γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση με πρόταση του προέδρου για ανάληψη σοβαρής πολιτικής πρωτοβουλίας από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ στην ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αφήσει πίσω του τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας, τα φαινόμενα διαφθοράς. Για μία νέα αρχή στον Συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα.
Να κοιτάξει προς το μέλλον. Η συμμετοχή στις κάλπες για την εκλογή των συνέδρων ήταν ένα θετικό μήνυμα. Χρειάζονται και άλλα».
Η δημιουργία μιας νέας ...ΠΑΣΚΕ, αποτελεί την εισήγηση αρκετών στελεχών, αν και υπάρχουν αρκετές ενστάσεις- σε κάθε περίπτωση το ζήτημα δεν αποκλείεται να είναι από τα «επίδικα» του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στις 27-29 Μαρτίου.
Υπέρ της συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης κεντροαριστεράς τάσσεται ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Με ανάρτησή του σήμερα το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς τονίζει ότι η σκληρή αλήθεια είναι ότι «οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση με Στρατινάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μια φορά ακόμη το ΠΑΣΟΚ» και ότι το κόμμα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.
Αναφέρει αναλυτικά: «Είχα μιλήσει δημόσια πριν 3 χρόνια για την συνδικαλιστική γραφειοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην ΓΣΕΕ. Το θέμα το είχα θέσει και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση μέσω Στρατινάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τα ωραία λόγια είναι φτώχεια. Κάποιοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ γύρω από τον Παναγόπουλο κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ένας εξ αυτών μάλιστα πριν καιρό μού έκανε επίθεση σε τηλεοπτική του συνέντευξη επειδή κάνω κριτική. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τούς προσγειώσει. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχω την γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση με πρόταση του προέδρου για ανάληψη σοβαρής πολιτικής πρωτοβουλίας από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ στην ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αφήσει πίσω του τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας, τα φαινόμενα διαφθοράς. Για μία νέα αρχή στον Συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα.
Να κοιτάξει προς το μέλλον. Η συμμετοχή στις κάλπες για την εκλογή των συνέδρων ήταν ένα θετικό μήνυμα. Χρειάζονται και άλλα».
