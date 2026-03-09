O Κυριάκος Πιερρακάκης στο ΘΕΜΑ για τον πόλεμο: Εδώ είμαστε, αν συνεχιστεί η κρίση θα παρέμβουμε
«Το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι στα δύσκολα ο κόσμος μπορεί να στηριχθεί σε εμάς, χρειάζονται αποφασιστικές εθνικές και ευρωπαϊκές παρεμβάσεις» λέει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup
Σαφές μήνυμα ότι, αν η κρίση λόγω της ανάφλεξης στο Ιράν διαρκέσει, θα απαιτηθούν συντονισμένες και αποφασιστικές εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στέλνει μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Υπογραμμίζει ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup θα τεθούν στην κορυφή της ατζέντας οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην ενέργεια και τον πληθωρισμό. Επισημαίνει ότι το «όριο συναγερμού» για την οικονομία είναι να παραμείνει η τιμή του πετρελαίου «σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετές εβδομάδες» και ότι μέτρα όπως το fuel pass που είχαν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα υπάρχουν στη φαρέτρα σε περίπτωση παράτασης της κρίσης. Ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν θα υπάρξουν νέες φοροελαφρύνσεις την άνοιξη, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος μετατίθεται για το 2027.
ΚΩΣΤΗΣ Χ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ: Είστε πρόεδρος του Eurogroup σε μια πολύ κρίσιμη διεθνή συγκυρία και εκ της θέσεώς σας μετέχετε -και μετείχατε ήδη την εβδομάδα που πέρασε- σε συναντήσεις με την ευρωπαϊκή ηγεσία. Αισθάνεστε ότι η Ευρώπη μιλά με μια φωνή απέναντι σε αυτή τη γεωπολιτική πρόκληση;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή γεωπολιτική δοκιμασία. Σε τέτοιες στιγμές απαιτείται ενότητα, καθαρή στρατηγική και αποφασιστικότητα. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με ενιαία στάση και ισχυρή παρουσία.
Από τις συναντήσεις που είχα τις τελευταίες ημέρες, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προκύπτει μία σαφής εικόνα. Υπάρχει κοινή ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο η Ευρώπη να κινηθεί έγκαιρα, συντονισμένα και με καθαρή κατεύθυνση.
Η γεωπολιτική πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο όπου η ενότητα, η στρατηγική αυτονομία και η οικονομική ισχύς θα καθορίσουν τη δυνατότητά της να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και να διαμορφώσει ενεργά τον ρόλο της στον κόσμο.
Η κατεύθυνση είναι σαφής: βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ενίσχυση του κοινού νομίσματος, κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς την ανάπτυξη και μεγάλες θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα λειτουργεί πραγματικά ως ενιαία δύναμη.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Ηταν επαρκές το ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης της Κύπρου μετά την ευθεία στοχοποίησή της;
Κ.Π.: Τα ευρωπαϊκά μηνύματα στήριξης προς την Κύπρο είναι ισχυρά και αποτυπώνονται στην πράξη, καθώς πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή. Αυτή είναι η Ευρώπη που θα θέλαμε.
Και αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε σε όλους τον δρόμο της αλληλεγγύης. Η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ. Εχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ και έχει αναβαθμίσει τον αμυντικό της εξοπλισμό. Είναι μια χώρα που μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και υπεύθυνα στις προκλήσεις της περιοχής.
Η Κύπρος δεν είναι μόνη της. Η ασφάλειά της αποτελεί για εμάς ζήτημα εθνικής ευθύνης, στρατηγικής συνέπειας και αδιαπραγμάτευτης προτεραιότητας.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Είναι προετοιμασμένες οι χώρες της Ε.Ε. για έναν ακόμα πόλεμο, ενδεχομένως μακράς διάρκειας, στη γειτονιά μας; Διότι είναι προφανές ότι οι συνέπειες θα φανούν και θα επηρεάσουν άπαντες.
Κ.Π.: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αιφνιδιάζεται. Τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διαδοχικές κρίσεις: την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο κόσμος έχει αλλάξει και η Ευρώπη οφείλει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες δύσκολες συνθήκες.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τη διάρκεια της σημερινής κρίσης. Ωστόσο, οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης σύγκρουσης στη γειτονιά μας θα αποτυπωθούν στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις αγορές και τελικά στις τιμές των προϊόντων. Γι’ αυτό πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και συντονισμένα ώστε να περιορίσουμε τις πιέσεις και να προστατεύσουμε από κοινού την οικονομία και τους πολίτες μας.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Ποιος είναι ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας σε αυτή την κρίση; Εχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και ιστορικές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα εγκρίνει τη στρατιωτική επέμβαση Ισραήλ και ΗΠΑ σε μια τρίτη χώρα ασχέτως του ποιο είναι το καθεστώς της;
Κ.Π.: Η Ελλάδα έχει επιλέξει συνειδητά να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, διαλόγου και συνεργασίας. Οι στρατηγικές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι παραδοσιακά ισχυροί δεσμοί μας με τις χώρες του Κόλπου αποτυπώνουν ακριβώς αυτό τον ρόλο. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να συνομιλεί με όλους και να συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Η θέση της Ελλάδας βασίζεται πάντα στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Πιστεύουμε ότι οι εντάσεις και οι συγκρούσεις δεν είναι λύση και ότι κάθε ενέργεια πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και της ανάγκης διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό που προέχει σήμερα είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Η Ευρώπη την προηγούμενη φορά είχε ανοίξει τους κρουνούς χρηματοδότησης, τόσο με πρόσθετα κονδύλια όσο και με μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορέσουν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ξανά μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή αντίδραση; Θα έχει η Ελλάδα λόγο και πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή; Να περιμένουμε κάτι στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 Μαρτίου;
Κ.Π.: Σε συνθήκες αστάθειας το καθοριστικό μέγεθος είναι πάντα ο χρόνος. Αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη αναταραχή, οι αγορές και οι οικονομίες έχουν την ικανότητα να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Αν όμως η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε θα απαιτηθούν πιο αποφασιστικές και συντονισμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup έχει κομβικό ρόλο στον ευρωπαϊκό οικονομικό συντονισμό. Είναι το φόρουμ όπου οι χώρες της Ευρωζώνης αξιολογούν από κοινού τους κινδύνους, ανταλλάσσουν εκτιμήσεις και προετοιμάζουν, όταν χρειάζεται, τις συντονισμένες ευρωπαϊκές απαντήσεις. Στο αυριανό Eurogroup έχουμε θέσει στην κορυφή της ατζέντας τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στο ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ισχυρή παρουσία και καθαρή φωνή στην Ευρώπη συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Υπάρχει σενάριο, υπό το πρίσμα των εξελίξεων και στις αγορές ενέργειας, η Ευρώπη να ξαναδεί το θέμα του εφοδιασμού από τη Ρωσία ή αυτό θα συνιστά μια ομολογία αποτυχίας;
Κ.Π.: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέναντι στη Ρωσία είναι μια πολιτική αρχών που διαμορφώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με βασική παράμετρο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Η στρατηγική αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής της Ευρώπης να μειώσει τις μονομερείς εξαρτήσεις της και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη προχώρησε σε ουσιαστικές κινήσεις. Διαφοροποίησε τις πηγές εφοδιασμού της, ενίσχυσε τις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), επένδυσε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ανέπτυξε νέες ενεργειακές συνεργασίες με εναλλακτικούς προμηθευτές. Αυτές οι επιλογές αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.
Η Ευρώπη δεν θα θέσει ξανά σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια, ούτε θα κάνει βήμα πίσω από τη στρατηγική διαφοροποίησης από τη ρωσική ενέργεια. Οι επιλογές που έγιναν τα τελευταία χρόνια διαμορφώνουν μια πορεία που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις που έχουμε ζήσει, υπάρχει κίνδυνος αυτή να αποδειχθεί πιο σοβαρή; Και κυρίως, είναι σήμερα η Ελλάδα πιο ανθεκτική και λιγότερο εκτεθειμένη οικονομικά σε σχέση με το 2022;
Κ.Π.: Τα σημερινά γεγονότα έχουν ορισμένες κοινές πτυχές με εκείνα του 2022 υπό την έννοια ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που ενδέχεται να επηρεάσουν τις οικονομίες και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα σήμερα είναι σαφώς πιο ανθεκτική απ’ ό,τι το 2022. Τότε η οικονομία έβγαινε μόλις από την κρίση της πανδημίας. Σήμερα διαθέτει πιο στέρεα θεμέλια, διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη και καλύτερα δημόσια οικονομικά.
Παράλληλα, η ενεργειακή μας εξάρτηση είναι μικρότερη. Η χώρα έχει αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έχει διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο, που αφορά τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
Ολα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Ακούσαμε από τον πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει με μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Ποιο επίπεδο τιμών στο πετρέλαιο θα σημάνει πραγματικό συναγερμό για την οικονομία και ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης;
Κ.Π.: Ενα επίπεδο σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετές εβδομάδες θα ήταν ασφαλώς ένα σημείο που θα απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή και επανεκτίμηση της κατάστασης. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε σήμερα εκεί. Η κρίση ξεκίνησε από σχετικά χαμηλά επίπεδα τιμών στο πετρέλαιο, κάτι που δίνει περιθώριο απορρόφησης των πρώτων κραδασμών.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Τι μέτρα εννοούμε; Θα βγουν από το συρτάρι fuel pass, power pass και επιταγή ακρίβειας; Υπάρχουν εφεδρείες και «μαξιλάρια» ή περιμένουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις για χαλάρωση κανόνων και ρήτρα διαφυγής;
Κ.Π.: Η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει και την αντίδρασή μας. Αν πρόκειται για μια βραχύβια αναταραχή, δεν θα υπάρξει ανάγκη για μέτρα. Αν όμως η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε.
Εχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε στοχευμένα όπου δημιουργούνται πιέσεις, είτε στους λογαριασμούς ενέργειας είτε στο κόστος μετακίνησης και καυσίμων, με τρόπο που προστατεύει την κοινωνία χωρίς να διαταράσσει τη δημοσιονομική ισορροπία.
Σε μια τέτοια περίπτωση, φυσικά θα απαιτηθεί και ευρωπαϊκός συντονισμός, τόσο ως προς τα εργαλεία παρέμβασης όσο και ως προς το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα κράτη-μέλη.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Σε περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακής αβεβαιότητας δεν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η πορεία του τουρισμού και των επενδύσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
Κ.Π.: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζεται η δυναμική βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι επενδύσεις. Αν η ένταση συνεχιστεί για πολύ, τότε προφανώς θα αξιολογήσουμε προσεκτικά τα δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Αν η ενεργειακή κρίση οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωρισμού στην Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων ή και να δούμε νέα αύξηση από την ΕΚΤ; Τι θα σήμαινε ένα τέτοιο σενάριο ειδικά για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια;
Κ.Π.: Η πολιτική των επιτοκίων αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βασίζεται στα δεδομένα του πληθωρισμού και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κάποια σχετική συζήτηση. Ωστόσο, στην Ευρώπη παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις καθώς κάθε μεταβολή επηρεάζει κυρίως τους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Πολιτικές και μόνιμα μέτρα του 2026 κινδυνεύουν; Αλλα μέτρα εξετάζονται; Υπήρχαν εκτιμήσεις ότι αν η πορεία των εσόδων και του πλεονάσματος το επιτρέψει, θα μπορούσαν να ανακοινωθούν και πριν από τη ΔΕΘ -μέσα στην άνοιξη, όπως πέρυσι- νέες ελαφρύνσεις ή παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι ρεαλιστικό αυτό;
Κ.Π.: Με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού που ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο στη Βουλή, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλεψη για νέα μέτρα τον Απρίλιο. Πόσο μάλλον τώρα, όπου η συγκυρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιονομική διαχείριση.
Αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή ευελιξία, τυχόν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζονται στις δαπάνες, κάτι που περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο που θέλουμε να αξιοποιήσουμε για την επόμενη χρονιά.
Με τα σημερινά δεδομένα, και εφόσον δεν υπάρξει κάποια σημαντική ανατροπή στο οικονομικό περιβάλλον, διαμορφώνεται δημοσιονομικός χώρος για το 2027. Η πρόθεσή μας είναι να αξιοποιηθεί για παρεμβάσεις που μειώνουν φορολογικά βάρη και ενισχύουν την ανάπτυξη τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ανακοινώσει τα σχετικά μέτρα στη ΔΕΘ.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Με δεδομένο τον κατακερματισμό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, πόσο εφικτό θεωρείτε να υπάρξουν μια στοιχειώδης συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μια νηφάλια εθνική γραμμή απέναντι σε προκλήσεις που μας υπερβαίνουν;
Κ.Π.: Κατ’ αρχάς, είναι θετικό ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ηταν αναμφίβολα μια καλή στιγμή για το πολιτικό σύστημα. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα μπορεί -και επιβάλλεται- να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας.
Η συνεννόηση στα κρίσιμαθέματα δεν είναι αδυναμία. Είναι στοιχείο σοβαρότητας και πολιτικής ωριμότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι προκλήσεις ξεπερνούν τα όρια της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης.
Δυστυχώς, δεν κινούνται όλα τα κόμματα σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν και δυνάμεις που επιλέγουν την ένταση και την πόλωση ακόμη και τώρα. Ωστόσο, σε τέτοιες στιγμές αυτό που χρειάζονται οι πολίτες και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Στα μεγάλα και κρίσιμα, η Ελλάδα πρέπει να μιλά με καθαρή και ενιαία φωνή.
Κ.Χ.ΠΛ. - Γ. ΕΥΓ.: Απέχουμε περίπου έναν χρόνο από τις εθνικές εκλογές. Με δεδομένο ότι η αυτοδυναμία μοιάζει με δύσκολη άσκηση, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει λύση κυβερνητικής συνεργασίας; Διότι την ίδια ώρα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ζητούν συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Ν.Δ. και άλλα λένε ότι η Ν.Δ. θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση.
Κ.Π.: Η σημερινή συγκυρία δείχνει πόσο σημαντικές είναι η πολιτική σταθερότητα και η αποφασιστικότητα στη διακυβέρνηση. Σε περιόδους όπως αυτή, η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μπορεί να κρατά με σιγουριά το τιμόνι.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολο θα ήταν αν η Ελλάδα βρισκόταν σήμερα με μια κυβέρνηση δύο ή τριών ετερόκλητων κομμάτων που θα διαφωνούσαν ακόμη και στα βασικά. Στις κρίσιμες στιγμές, η καθαρή κατεύθυνση και η ταχύτητα στις αποφάσεις κάνουν τη διαφορά.
Προσωπικά, πιστεύω ότι η προοπτική της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ανοιχτή. Και αυτό γιατί οι πολίτες βλέπουν ποιος μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε σταθερή πορεία και ποιος παραμένει εγκλωβισμένος σε εσωτερικές αντιφάσεις και αδιέξοδα.
Οι πολίτες θα συγκρίνουν σχέδια, πρόσωπα και αποτελέσματα και θα αποφασίσουν. Και είμαι βέβαιος ότι θα επιλέξουν τη σιγουριά, την υπευθυνότητα και την προοπτική για την Ελλάδα.
