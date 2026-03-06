Γεραπετρίτης από Ρόδο: Προτεραιότητά μας η αμυντική θωράκιση των νησιών, σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ
Γεραπετρίτης από Ρόδο: Προτεραιότητά μας η αμυντική θωράκιση των νησιών, σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ
Το να ενισχύσουμε την Κύπρο είναι ένα χρέος αδελφού προς αδελφό σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών
«Η αμυντική θωράκιση των νησιών μας είναι η πρώτη προτεραιότητα μας και σ’ αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ» τόνισε απόψε ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη ρόδο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τιμώντας τη συμπλήρωση 78 ετών από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής επετείου της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων και στη θέση των νησιών στον εθνικό και γεωπολιτικό χάρτη της χώρας, πολύ δε περισσότερο υπό το βάρος των τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο dimokratiki.gr, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ιστορία των Δωδεκανήσων με σημείο αιχμής τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραμάτισαν καθ' όλη την πορεία μέχρι και την Ενσωμάτωση στην Μητέρα Ελλάδα ενώ, επικαλέστηκε την καταγωγή του από την Κάρπαθο όπου γεννήθηκε.
«Ο Ελληνισμός δεν χάνεται υπό οποιαδήποτε βία, υπό οποιοδήποτε καθεστώς και τα Δωδεκάνησα, το απέδειξαν αυτό» τόνισε ενώ αναφέρθηκε και στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο λέγοντας πως «το να ενισχύσουμε την Κυπρο είναι ένα χρέος αδελφού προς αδελφό».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ‘οικοδεσπότης’ περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλ. Κολιάδης, οι βουλευτές Γ. Παππάς, Μ. Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Β. Υψηλαντης, η πρόεδρος της ΔΕΕΠ της ΝΔ Εφη Χαραλαμποπούλου, αντιπεριφερειάρχες, ο τέως Δήμαρχος Αντ. Καμπουράκης, αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κυρ. Κασάπης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας κα Αλίκη Μόσχη, τοπικά στελέχη της ΝΔ, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων κ.ά.
