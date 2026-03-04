Υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο με κοινή τους δήλωση Μαντζουράνης, Ραγκούσης - Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ
Με κοινή δήλωσή τους, τα δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο, αποφεύγοντας την ταύτιση με άλλες τοποθετήσεις εντός του κόμματος - Πώς απαντά η Κουμουνδούρου
Υπέρ της αμυντικής συνδρομής της Κύπρου χωρίς αστερίσκους τάσσονται με κοινή δήλωσή τους οι Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράκης, με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν και ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έχει ταχθεί υπέρ της υποστήριξης της Κύπρου, πρόθεση που μετέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, και στον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, εντούτοις τα δύο κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου έσπευσαν να υπογραμμίσουν την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο, προκειμένου να μην υπάρξει ταύτισή τους με τοποθετήσεις άλλων στελεχών.
Αναλυτικά η δήλωσή τους:
«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.
Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.
Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.
Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν «κείται μακράν»».
Στελέχη ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η η στήριξη στην Κύπρο
Στελέχη προσκείμενα στην ηγεσία του κόμματος, έλεγαν στη συνέχεια:
Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο.
Από τη παρέμβαση του Σ. Φάμελλου στη Βουλή, χθες: «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί».
Από τη σημερινή ομιλία στη Βουλή: «Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».
Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής» θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας.
