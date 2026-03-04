Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στο λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο, δείτε βίντεο

Η αποστολή των

«

» και «

» καθώς και ζεύγους

στην Κύπρο αποκτά σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση

, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16.



Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος»

Κλείσιμο