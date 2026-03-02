Πλακιωτάκης για Ιράν: Απαιτείται απόλυτη προστασία των Ελλήνων της περιοχής, των αμάχων και σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο
Επίσημη αποστολή της Βουλής των Ελλήνων στο Ανόι – Στο επίκεντρο οι ελληνοβιετναμικές σχέσεις και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Επίσημη επίσκεψη στο Ανόι πραγματοποιεί ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ κ. Tran Thanh Man.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν και ευρύτερα στην Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα ενώ τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση. “Απαιτείται η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο” ανέφερε χαρακτηριστικά στον συνομιλητή του ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.
Πέραν αυτών, οι κ.κ. Πλακιωτάκης και Man έθεσαν στο τραπέζι των συνομιλιών την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών, εμπορικών, κοινοβουλευτικών και διπλωματικών διμερών σχέσεων των δύο χωρών.
Στην επίσημη αποστολή της Βουλής στο Βιετνάμ συμμετέχει ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος, ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Θανάσης Καββαδάς και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος -Βιετνάμ Ζέττα Μακρή.
Στις συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, στα υπουργεία Βιομηχανίας και Πολιτισμού και στη κρατική ναυτιλιακή εταιρεία ο βουλευτής έθεσε ένα πλαίσιο πιθανής συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στη βιώσιμη κινητικότητα.
Ιδιαίτερη έμφαση παράλληλα έδωσε στη προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, στη ναυτιλία μέσω νέων τεχνολογιών και στη χρησιμοποίηση ΑΙ σε θέματα πολιτισμού και βιώσιμης κινητικότητας.
Τέλος, έθεσε τη προοπτική συμμετοχής του Βιετνάμ στις συνεδριάσεις τις EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) που θα γίνουν στην Ελλάδα στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας, με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα.
Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε πως Ελλάδα - Βιετνάμ απολαμβάνουν στενές και αδιατάρακτες σχέσεις επι σχεδόν μισό αιώνα, πρόσθεσε ωστόσο πως “εξακολουθεί να υπάρχει ευρύ και ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ και διεθνών οργανισμών”. Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη “γόνιμης συνεργασίας” στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών όπου η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος αλλά και στην κοινή προσπάθεια για καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης και του Δικαίου της Θάλασσας.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού κοινοβουλίου αναφέρθηκε επίσης στην Στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδο-Ειρηνικό, τονίζοντας πως “Η Ελλάδα, ως ηγετική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την παρούσα ευκαιρία για να επισημάνω ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για την Αναγνώριση της Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ναυτικών το 2024 είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη ναυτιλιακή μας συνεργασία”. Περαιτέρω, οι δύο συνομιλητές αναφέρθηκαν σε δράσεις προώθησης της διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας, με τον κ. Πλακιωτάκη να ευχαριστεί τις αρχές του Βιετνάμ για την στήριξη που πρόσφεραν ώστε να εγγραφούν τα Μινωικά Ανάκτορα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τέλος, οι κ.κ. Πλακιωτάκης και Man συμφνώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, συζητήθηκε το αίτημα της Ελλάδας για άδεια εξαγωγής αγροτικών προϊόντων (ακτινίδια, κρέας, μέλι κ.α.) καθώς και η περαιτέρω συνεργασία σε τομείς έργων υποδομής, δομικών υλικών, φαρμάκων, ενέργειας, ναυτιλίας κ.α.
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Βιετνάμ, ο κ. Πλακιωτάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της εθνοσυνέλευσης Nguyen Duc Hai και τον Υπουργό Εμπορίου κ. Le Manh Hung, τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Le Thi Thu Hang και τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Lam Thi Phuong Thanh.
