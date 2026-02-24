Ηχηρό ναι των αποδήμων σε επιστολική ψήφο και τριεδρική περιφέρεια

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει όχι μόνο τη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και αυτή για τη σύσταση τριεδρικής περιφέρειας

νέα τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού απηύθυνε σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων του Απόδημου Ελληνισμού κατά την ακρόαση τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.



Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ελληνικών κοινοτήτων Γερμανίας Πάνος Δροσινάκης ανέφερε ότι η επιστολική ψήφος γκαι η ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια εξωτερικού αποτελούσε πάγιο αίτημα των απόδημων που ικανοποιείται από την κυβέρνηση.



Η πρόεδρος της κοινότητας Παρισίων και περιχώρων Σέτα Θεοδωρίδου χαρακτήρισε «θετικό» το νομοσχέδιο ενώ «θετική ψήφο» έδωσε και ο κ. Μωυσής Νικολαϊδης της ομοσπονδίας ελληνικών κοινοτήτων Σουηδίας.



«Οι διατάξεις διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των ελλήνων στις εκλογές. Με το νομοσχέδιο μεγαλώνει η Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Φίλιππος Κοτσαρίδης της κοινότητας Βρυξελλών ενώ για θετική πρωτοβουλία έκανε λόγο ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων Αυστραλίας. Την στήριξη τους στο νομοσχέδιο εξέφρασαν επίσης ο κ. Στέφανος Ταμβάκης, πρών πρόεδρος του ΣΑΕ και η κα Χριστίνα Τσαρδίκου εκπρόσωπος των ελλήνων της Αργεντινής ενώ κατά της επιστολικής τοποθετήθηκε μόνο η κα Χριστίνα Λαμπράκου πρόεδρος της κοινότητας Δανίας.







Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει όχι μόνο τη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και αυτή για τη σύσταση τριεδρικής περιφέρειας προκειμένου η νέα διάταξη να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εθνικές εκλογές και όχι από τις μεθεπόμενες.



άφησε αιχμές για όσους διατυπώνουν τον ισχυρισμό ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό «δεν θα υφίστανται τις συνέπειες της ψήφου τους» τονίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το κόμμα ή τον υποψήφιο της προτίμησής του.







Κλείσιμο τριεδρικής έδρας, απαντώντας στις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη αυτή δεν αποκλείει τα κόμματα από το να συμπεριλάβουν επιπλέον υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά τους, ενώ χαρακτήρισε τη ρύθμιση «εκτίμηση πρώτης εφαρμογής».



Έκκληση στο σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων να στηρίξουν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο και τηναπηύθυνε σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων του Απόδημου Ελληνισμού κατά την ακρόαση τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.ανέφερε ότι η επιστολική ψήφος γκαι η ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια εξωτερικού αποτελούσε πάγιο αίτημα των απόδημων που ικανοποιείται από την κυβέρνηση.χαρακτήρισε «θετικό» το νομοσχέδιο ενώ «θετική ψήφο» έδωσε και ο κ. Μωυσής Νικολαϊδης της ομοσπονδίας ελληνικών κοινοτήτων Σουηδίας.«Οι διατάξεις διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των ελλήνων στις εκλογές. Με το νομοσχέδιο μεγαλώνει η Ελλάδα» σημείωσε ο κ.ενώ για θετική πρωτοβουλία έκανε λόγο ο κ.. Την στήριξη τους στο νομοσχέδιο εξέφρασαν επίσης ο κ.ενώΑπό την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικώνκάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει όχι μόνο τη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και αυτή για τη σύσταση τριεδρικής περιφέρειας προκειμένου η νέα διάταξη να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εθνικές εκλογές και όχι από τις μεθεπόμενες.Ο κ. Λιβάνιοςτονίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το κόμμα ή τον υποψήφιο της προτίμησής του.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της, απαντώντας στις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη αυτή δεν αποκλείει τα κόμματα από το να συμπεριλάβουν επιπλέον υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά τους, ενώ χαρακτήρισε τη ρύθμιση «εκτίμηση πρώτης εφαρμογής».





Σε ό,τι αφορά τον σταυρό προτίμησης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κατάργησή του δεν είναι πρακτικά εφικτή, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της επιλογής του εκλογέα. Παράλληλα, σημείωσε ότι, θεωρητικά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες σε περιοχές όπως η Ωκεανία, ωστόσο κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ζητήματα αναλογικότητας εάν ο αριθμός των ψηφοφόρων ήταν πολύ μικρός.

24.02.2026, 17:50