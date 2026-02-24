Στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Ρούμπιο ο Γεραπετρίτης, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Γεραπετρίτης θα παραστεί και στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies, η οποία ελέγχει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου, και της νοτιοκορεατικής Hanwha Power Systems, που θα γίνει αύριο στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.



Η συγκυρία στην οποία γίνεται η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, ενώ ο κ. Ρούμπιο τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Ισραήλ, εν μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που περιμένουν τις εντολές του προέδρου Τραμπ για δράση εναντίον του Ιράν, αποκαλύπτει και τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.



Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που συγκαλείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία των Αμερικανών υπουργών Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, με τη συμμετοχή υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στη γραμμή του Κάθετου Διαδρόμου, και είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της σημασίας που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στην προώθηση του σημαντικού αυτού σχεδίου, που καθιστά την Ελλάδα κρίσιμο κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας hellasjournal.com, στην Ουάσιγκτον βρίσκεται και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο.

