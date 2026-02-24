Στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Ρούμπιο ο Γεραπετρίτης, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος χθες συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ καθώς ο κ. Γεραπετρίτης ήταν τον Μάρτιο του 2025 από τους πρώτους ξένους ΥΠΕΞ που συναντήθηκαν με τον κ. Ρούμπιο μετά την εκλογή Τραμπ.
Οι δύο υπουργοί, κατά πληροφορίες, αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις σε Ιράν, Ουκρανία και Γάζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Γεραπετρίτης θα παραστεί και στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies, η οποία ελέγχει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου, και της νοτιοκορεατικής Hanwha Power Systems, που θα γίνει αύριο στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.
Η συγκυρία στην οποία γίνεται η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, ενώ ο κ. Ρούμπιο τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Ισραήλ, εν μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που περιμένουν τις εντολές του προέδρου Τραμπ για δράση εναντίον του Ιράν, αποκαλύπτει και τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.
Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που συγκαλείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία των Αμερικανών υπουργών Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, με τη συμμετοχή υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στη γραμμή του Κάθετου Διαδρόμου, και είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της σημασίας που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στην προώθηση του σημαντικού αυτού σχεδίου, που καθιστά την Ελλάδα κρίσιμο κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας hellasjournal.com, στην Ουάσιγκτον βρίσκεται και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.
Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.
Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.
