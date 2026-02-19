Οι 48 ώρες της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ινδία, δείτε βίντεο
Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε διεθνή διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη στην οποία παραβρέθηκαν ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως και μεγάλα ονόματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν
Ένα βίντεο με παραλειπόμενα από τις 48 ώρες της επίσκεψής του στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε το βίντεο:
Αρχίζει με κάποιες στυλιστικές συμβουλές και συνεχίζει με πλάνα «πίσω από τις κάμερες» από συνέντευξη που έδωσε.
Ακολουθεί η συμμετοχή στη διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη που οργάνωσε η Ινδία (AI Summit), στην οποία παραβρέθηκαν διεθνείς ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως και μεγάλα ονόματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμη με τον ομόλογό του της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.
