Οι 48 ώρες της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ινδία, δείτε βίντεο

Ένα βίντεο με παραλειπόμενα από τις 48 ώρες της επίσκεψής του στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Δείτε το βίντεο:Αρχίζει με κάποιες στυλιστικές συμβουλές και συνεχίζει με πλάνα «πίσω από τις κάμερες» από συνέντευξη που έδωσε.Ακολουθεί η συμμετοχή στη διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη που οργάνωσε η Ινδία (AI Summit), στην οποία παραβρέθηκαν διεθνείς ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως και μεγάλα ονόματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμη με τον ομόλογό του της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.