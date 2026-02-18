Χρυσοχοΐδης: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές για αυτό ετοιμάζουμε 8 νέες - Ποιες κάμερες κόβουν κλήσεις

«Δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη