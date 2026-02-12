Τα χαμόγελα Πιερρακάκη – Φιντάν μετά το «μπράβο» του Ερντογάν στο δείπνο της Άγκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης Χακάν Φιντάν Ελληνοτουρκικά

Τα χαμόγελα Πιερρακάκη – Φιντάν μετά το «μπράβο» του Ερντογάν στο δείπνο της Άγκυρας

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Τα χαμόγελα Πιερρακάκη – Φιντάν μετά το «μπράβο» του Ερντογάν στο δείπνο της Άγκυρας
9 ΣΧΟΛΙΑ
Περίσεψαν τα χαμόγελα στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου ελληνοτουρκικής συνεργασίας, στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είχε νωρίτερα ακούσει τα «μπράβο» του Ερντογάν, όταν ο Τούρκος ομόλογός του Μεχμέτ Σιμσέκ του υπενθύμισε την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, βρέθηκε να συνομιλεί στο δείπνο με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για τα οικονομικά – ένα από τα θέματα που θεωρούνται «χαμηλής πολιτικής» στα ελληνοτουρκικά, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλοι ξέρουν ότι δεν είναι...
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης