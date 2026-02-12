Τα χαμόγελα Πιερρακάκη – Φιντάν μετά το «μπράβο» του Ερντογάν στο δείπνο της Άγκυρας
Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Περίσεψαν τα χαμόγελα στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου ελληνοτουρκικής συνεργασίας, στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είχε νωρίτερα ακούσει τα «μπράβο» του Ερντογάν, όταν ο Τούρκος ομόλογός του Μεχμέτ Σιμσέκ του υπενθύμισε την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, βρέθηκε να συνομιλεί στο δείπνο με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για τα οικονομικά – ένα από τα θέματα που θεωρούνται «χαμηλής πολιτικής» στα ελληνοτουρκικά, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλοι ξέρουν ότι δεν είναι...
