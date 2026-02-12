Θεοδωρικάκος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Ο πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια τις ελληνικές θέσεις»

Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για το θέμα της έκδοσης βίζας 24 ωρών για Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά