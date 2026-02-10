Στις 16 Φεβρουαρίου πέφτουν οι υπογραφές με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Αφορούν τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα με υψηλό γεωλογικό ενδιαφέρον – Ακολουθεί η κύρωση από τη Βουλή και η έναρξη των σεισμικών ερευνών εντός του 2026