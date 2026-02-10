Την επόμενη εβδομάδα η Chevron στην Αθήνα για υπογραφές για τις εξορύξεις λέει ο Παπασταύρου - «Έργο με πολλαπλά οφέλη ο Κάθετος Διάδρομος»

Για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν την είδαμε στην Ελλάδα»