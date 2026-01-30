Δόμνα Μιχαηλίδου: Nόμιμη η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, δεν νομίζω να έκανα χρήση της τόσο άμεσα
Μετά τις αντιδράσεις από τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές
Για τη ρύθμιση της συνεπιμέλειας των παιδιών μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στα Παραπολιτικά και στον Θανάση Φουσκίδη.
Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι την ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η κυρία Μιχαηλίδου διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου, δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας: «Δεν νομίζω να το έκανα τόσο άμεσα» είπε χαρακτηριστικά.
