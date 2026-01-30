Δόμνα Μιχαηλίδου: Nόμιμη η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, δεν νομίζω να έκανα χρήση της τόσο άμεσα

Μετά τις αντιδράσεις από τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές