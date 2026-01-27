Νέο σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «συμπλεγματικά υποκείμενα» οι βουλευτές της ΝΔ
Νέο σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «συμπλεγματικά υποκείμενα» οι βουλευτές της ΝΔ
Πυρά κατά πάντων από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, στην εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη – Η συνεδρίαση διεκόπη - Κατήγγειλε ακραία σεξιστική παρεμπόδιση επειδή της έκλεισαν το μικρόφωνο
Νέο σόου έντασης που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κατά την διάρκεια της εξέτασης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη (2014-15) και επιδόθηκε στην τακτική πρόκλησης θερμών επεισοδίων.
Μεταξύ άλλων απευθυνόμενη στον κ. Νίκο Βλαχάκο υπαινίχθηκε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στα Ίμια όπου έχασε την ζωή ο αδελφός του Παναγιώτης Βλαχάκος ενώ αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα».
Δείτε το βίντεο:
Κωνσταντοπούλου: Πού ήσασταν όταν γινόταν η ψηφοφορία για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Νικολακόπουλος : Τελευταία ερώτηση.
Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη, κατά τύχη ήσασταν απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για την προανακριτική επιτροπή.
Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή.
Κωνσταντοπούλου: Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.
Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».
Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή
Κωνσταντοπούλου: Είχατε εντολή να μην έρθετε όπως και οι άλλοι;
Καρασμάνης: Όχι. Γιατί μου επιτίθεστε;
Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω από τα αριστερά μου κάτι τύπους σαν τον κ. Ακτύπη που λέει 33%, τόση αλαζονεία, Κάτι λέει και ο κ. Βλαχάκος. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.
Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;
Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;
Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.
Κωνσταντοπουλου: Σκηνοθετήθηκε, κύριε, μια άκυρη ψηφοφορία… Συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία. Ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;
Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ
Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί. Αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη.
Νικολακόπουλος: Σας παρακαλώ προσπαθώ να βάλω τάξη. Αφήστε τα σεξιστικά.
Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα; Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο.
Νικολακόπουλος: Δεν με όρισαν βουλευτή. Είμαι εδώ γιατί με ψήφισαν οι πολίτες
Κωνσταντοπούλου: Ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα….
Νικολακόπουλος: Γιατί βάζετε λέξεις, κυρία πρόεδρε, που δεν έχω πει;
