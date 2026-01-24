Στα Καλάβρυτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το χιονοδρομικό κέντρο, δείτε βίντεο
Ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρο παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 24/1 το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Η άφιξή του πραγματοποιήθηκε παρουσία ολιγομελούς συνοδείας ασφαλείας. Όπως μεταδίδει το Kalavryta News, ο πρωθυπουργός έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο. Δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν έκπληκτοι. Ο πρωθυπουργός θα μείνει μόνο λίγες ώρες στα Καλάβρυτα και θα επιστρέψει το απόγευμα στην Αθήνα.
Με την επίσκεψη του αυτή είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τα έργα εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο είναι δημοτική επιχείρηση. Πρόκειται για έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ με αναβάθμιση των αναβατήρων και των πιστών, που το καθιστούν ένα από τα πιο σύγχρονα χιονοδρομικά στην Ελλάδα.
Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρο παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες από το Kalavrytanews και το Kalavrytapress
