Στα Καλάβρυτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το χιονοδρομικό κέντρο, δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρο παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί