Έκτακτη σύνοδος στις Βρυξέλλες: Σε επιφυλακή η ΕΕ μετά τις κινήσεις Τραμπ, στήριξη σε Δανία, Γροιλανδία και Ουκρανία

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει σε δασμούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών όπως είχε απειλήσει και θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο Κόστα.«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος.Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.«Έχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», επέμεινε ο Κόστα απευθυνόμενος στον Τύπο.





