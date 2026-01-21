Το βίντεο του Πιερρακάκη από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος: Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία
Ο υπουργός Οικονομικών δημοσιοποίησε βίντεο που καταγράφει στιγμιότυπα από το ταξίδι του, την άφιξη και τη συνεδρίαση του Eurogroup

Σκηνές από την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup που μετείχε με την ιδιότητα του προέδρου περιλαμβάνει το βίντεο που δημοσίευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω του Instagram.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την έναρξη του ταξιδιού, την προετοιμασία, τις επαφές του, αλλά και δηλώσεις που έγιναν κατά την άφιξη και μετά το πέρας της συνάντησης. Φυσικά δεν λείπει και η στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι από την έναρξη των εργασιών, μαζί με χαλαρές στιγμές από το εσωτερικό της αίθουσας, όπου μαθαίνει έναν συνάδελφό του να λέει στα ελληνικά «καλή χρονιά».



«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία» έγραψε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.
