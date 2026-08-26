Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό και ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.
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