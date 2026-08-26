Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ Υποψήφια

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό και ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό.

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.
4 ΣΧΟΛΙΑ
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