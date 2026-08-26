Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό και ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ