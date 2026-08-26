Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέμι Μπάντενοχ
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέμι Μπάντενοχ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή.
Η Κέμι Μπάντενοχ συνεχάρη την Ελληνική Κυβέρνηση για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της, το οποίο έχει τονώσει την ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή.
Η Κέμι Μπάντενοχ συνεχάρη την Ελληνική Κυβέρνηση για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της, το οποίο έχει τονώσει την ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.
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