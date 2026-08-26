Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέμι Μπάντενοχ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης