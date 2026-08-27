«Απόβαση» υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης, περιοδείες πριν τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις

Στη Βόρεια Ελλάδα ρίχνει το βάρος η ΝΔ πριν από τη ΔΕΘ - Στόχος να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά