«Απόβαση» υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης, περιοδείες πριν τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις
«Απόβαση» υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης, περιοδείες πριν τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις
Στη Βόρεια Ελλάδα ρίχνει το βάρος η ΝΔ πριν από τη ΔΕΘ - Στόχος να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ ενόψει της ΔΕΘ και ήδη από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεδιπλωθεί ο σχεδιασμός που έχει καταρτίσει ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης για «μπαράζ» περιοδειών υπουργών σε όλους τους νομούς της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, με τα μέλη της κυβέρνησης να μην πηγαίνουν απλά για τη διαπίστωση προβλημάτων, αλλά για να κομίσουν θετικές ειδήσεις. Όλα τα μέλη της κυβέρνησης, πλην του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη που καταρτίζει το πακέτο της ΔΕΘ σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, θα βγουν στο πεδίο, με ειδική έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η ΝΔ θέλει να περιορίσει διαρροές κυρίως προς τα δεξιά της.
Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 31/8, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, στην Ημαθία ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, στο Κιλκίς ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσσης, στην Πιερία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις Σέρρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και στη Χαλκιδική ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Στη Δράμα θα βρεθεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, στον Έβρο η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Τέλος, στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμανλή, ενώ στη Φλώρινας πηγαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Την Τρίτη 1/9 ο Μαργαρίτης Σχοινάς πηγαίνει στο Κιλκίς, ο Θάνος Πλεύρης στην Πέλλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στην Πιερία, στις Σέρρες ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Στα Γρεβενά ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, στην Καστοριά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, στην Κοζάνη ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Σταύρος Καλαφάτης, ενώ ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος πάει στη Φλώρινα. Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης πηγαίνει στη Δράμα, στον Έβρο ο Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην Καβάλα η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη, στην Ξάνθη ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στη Ροδόπη ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Την Τετάρτη ο κ. Γεωργιάδης μένει στην περιοχή και πηγαίνει στη Δράμα, αλλά και στην Ξάνθη μαζί με την κ. Αγαπηδάκη. Ο Κώστας Βλάσης στην Καβάλα και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη Ροδόπη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας, στη Β’ Θεσσαλονίκης ο Δημήτρη; Παπαστεργίου, στην Ημαθία ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και η Λινά Μενδώνη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς στην Πέλλα, η Άννα Καραμανλή στην Πιερία και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Χαλκιδική. Τέλος, ο Χριστός Δήμας πάει και στα Γρεβενά, ο Γιάννης Ανδριανός στην Καστοριά, ο Νίκος Ταχιάος στην Κοζάνη και ο Ιάσων Φωτήλας στη Φλώρινα.
Την Πέμπτη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη πηγαίνει στη Δράμα, ο Σταύρος Παπασταύρου με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Έβρο, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην Καβάλα, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην Ξάνθη με την Ειρήνη Αγαπηδάκη και με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο στη Ροδόπη. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Θανάση Δαβάκη, ο Γιάννης Βρούτσης στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Σπανάκης στην Ημαθία, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στο Κιλκίς, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης στην Πέλλα, ο Μάκης Βορίδης στην Πιερία, ο Άδωνις Γεωργιάδης στις Σέρρες και η Λίνα Μενδώνη στη Χαλκιδική. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στα Γρεβενά, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Καστοριά, η Σέβη Βολουδάκη στην Κοζάνη και τέλος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Φλώρινας.
Τέλος, την Παρασκευή, μέρα που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν την ομιλία του στο Βελλίδειο, ο Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος θα βρεθούν στη Δράμα, ενώ ο κ. Κατσαφάδος θα πάει και σε Ξάνθη και Καβάλα. Η Νίκη Κεραμέως στην Πέλλα, ο Μάκης Βορίδης στις Σέρρες και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη στην Πιερία, ενώ ο Γιώργος Κώτσηρας θα βρεθεί στην Κοζάνη.
Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 31/8, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, στην Ημαθία ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, στο Κιλκίς ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσσης, στην Πιερία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις Σέρρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και στη Χαλκιδική ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Στη Δράμα θα βρεθεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, στον Έβρο η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Τέλος, στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμανλή, ενώ στη Φλώρινας πηγαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Την Τρίτη 1/9 ο Μαργαρίτης Σχοινάς πηγαίνει στο Κιλκίς, ο Θάνος Πλεύρης στην Πέλλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στην Πιερία, στις Σέρρες ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Στα Γρεβενά ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, στην Καστοριά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, στην Κοζάνη ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Σταύρος Καλαφάτης, ενώ ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος πάει στη Φλώρινα. Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης πηγαίνει στη Δράμα, στον Έβρο ο Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην Καβάλα η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη, στην Ξάνθη ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στη Ροδόπη ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Την Τετάρτη ο κ. Γεωργιάδης μένει στην περιοχή και πηγαίνει στη Δράμα, αλλά και στην Ξάνθη μαζί με την κ. Αγαπηδάκη. Ο Κώστας Βλάσης στην Καβάλα και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη Ροδόπη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας, στη Β’ Θεσσαλονίκης ο Δημήτρη; Παπαστεργίου, στην Ημαθία ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και η Λινά Μενδώνη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς στην Πέλλα, η Άννα Καραμανλή στην Πιερία και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Χαλκιδική. Τέλος, ο Χριστός Δήμας πάει και στα Γρεβενά, ο Γιάννης Ανδριανός στην Καστοριά, ο Νίκος Ταχιάος στην Κοζάνη και ο Ιάσων Φωτήλας στη Φλώρινα.
Την Πέμπτη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη πηγαίνει στη Δράμα, ο Σταύρος Παπασταύρου με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Έβρο, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην Καβάλα, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην Ξάνθη με την Ειρήνη Αγαπηδάκη και με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο στη Ροδόπη. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Θανάση Δαβάκη, ο Γιάννης Βρούτσης στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Σπανάκης στην Ημαθία, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στο Κιλκίς, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης στην Πέλλα, ο Μάκης Βορίδης στην Πιερία, ο Άδωνις Γεωργιάδης στις Σέρρες και η Λίνα Μενδώνη στη Χαλκιδική. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στα Γρεβενά, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Καστοριά, η Σέβη Βολουδάκη στην Κοζάνη και τέλος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Φλώρινας.
Τέλος, την Παρασκευή, μέρα που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν την ομιλία του στο Βελλίδειο, ο Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος θα βρεθούν στη Δράμα, ενώ ο κ. Κατσαφάδος θα πάει και σε Ξάνθη και Καβάλα. Η Νίκη Κεραμέως στην Πέλλα, ο Μάκης Βορίδης στις Σέρρες και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη στην Πιερία, ενώ ο Γιώργος Κώτσηρας θα βρεθεί στην Κοζάνη.
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