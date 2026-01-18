Τασούλας: Η Δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας στη Μητρόπολη Αθηνών - «Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα»