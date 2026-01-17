Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα

Ο πρωθυπουργός έκανε βόλτα στα καταστήματα και μίλησε με πολίτες - «Δίνουμε μάχη με την ακρίβεια και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με περικοπές φόρων. Μόνο η ΝΔ εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα»





Θυμίζω ότι αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τις οποίες θα υποδεχθούμε στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών. Θυμίζω ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει μεγάλο πλοίο επιφανείας από το 1998, τότε παραλάβαμε την τελευταία μας φρεγάτα.

Θυμίζω ότι αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τις οποίες θα υποδεχθούμε στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών. Θυμίζω ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει μεγάλο πλοίο επιφανείας από το 1998, τότε παραλάβαμε την τελευταία μας φρεγάτα.



Και βέβαια, μαζί με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, η φρεγάτα αυτή έχει και ένα πλήρωμα από νέες και νέους, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πολλές γυναίκες, εξειδικευμένους. Διότι δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, πρώτα και πάνω απ΄ όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας στηρίζεται στους άντρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, τους οποίους στηρίζουμε με αυξήσεις απολαβών και με καλύτερη προοπτική καριέρας, έτσι ώστε να ξανακάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μία ελκυστική απασχόληση, ένα ελκυστικό επάγγελμα για τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας.



Δεν θέλω να πω πολλά, φίλες και φίλοι, σήμερα, γιατί ο σκοπός ήταν να κάνουμε μία βόλτα, να δούμε πώς λειτουργεί η αγορά. Να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις ημέρες των γιορτών η αγορά λειτούργησε καλά, κόντρα στις «Κασσάνδρες» και σε αυτούς οι οποίοι μονίμως επιμένουν να τα βλέπουν «μαύρα» στη χώρα μας.



Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε, όμως, εδώ για να στηρίξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους.



Από τα τέλη αυτού του μήνα, όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό στο τέλος του προηγούμενου έτους.



Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, χωρίς να ξεφύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας μας, χτίζοντας βήμα-βήμα την αξιοπιστία της χώρας μας με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό, χωρίς ακρότητες. Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας, αυτό θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε.



Και είμαι σίγουρος ότι το 2026 θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για τη χώρα, θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για την παράταξή μας.



Τον Μάιο θα έχουμε το Συνέδριό μας, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή η οποία θα μας οδηγήσει τελικά την άνοιξη του 2027 σε μία ακόμα μεγάλη εκλογική επικράτηση.



Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη.



Χαίρομαι κάθε φορά όταν επισκέπτομαι ειδικά το Μαρούσι. Θυμάμαι το 2004, όταν πρωτοξεκίνησα τότε ως νέος υποψήφιος βουλευτής, τις πρώτες συγκεντρώσεις. Χαίρομαι που βλέπω ανάμεσά μας και φίλους οι οποίοι με είχαν στηρίξει τότε στα πρώτα μου βήματα.



Είμαι δέκα χρόνια τώρα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας είχα δώσει μία δέσμευση όταν με εκλέξατε το 2016, ότι θα ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Αυτό κάναμε.



Και σήμερα, κρατήστε το αυτό, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και την ασφάλεια και την προκοπή στη χώρα.



Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά, όλα τα καλά.