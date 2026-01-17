Μητσοτάκης για κόμμα Καρυστιανού: Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος

Το πρώτο 15ημερο Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν

«Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα στους αγρότες»

Εκλογές την άνοιξη του 2027

«Η χώρα μας είναι φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με το πώς τις παραλάβαμε μετά από 10ετη κρίση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας τη θετική εντύπωση που του έκανε «το στελεχιακό δυναμικό του Κίμωνα. Μιλάμε για τα F-35 της θάλασσας και χαίρομαι που αυτά τα στελέχη αποτελούν το μέλλον των ΕΔ».«Ευελπιστούμε το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν. Είναι μια συνάντηση σε πλαίσιο ανοιχτό διαλόγου με την Τουρκία που πάντα επιδίωκα. Ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική για το τι πρέπει να λύσουμε. Εμείς θέλουμε ένα ζήτημα την οριοθέτηση ΑΟΖ. Για να συζητήσουμε γι αυτό η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις. Διαμορφώνεται υπό προϋποθέσεις το πλαίσιο για μια ειλικρινή συζήτηση. Το να διαφωνούμε δεν σημαίνει ένα καθεστώς μόνιμης έντασης με την Τουρκία. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπως το μεταναστευτικό ή η διευκόλυνση για βίζα είναι τομείς συνεργασίας. Θα πάω στην Τουρκία για να συζητήσουμε τα μεγάλα και τα επιμέρους» είπε επίσης ο πρωθυπουργόςΓια τη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου είπε ότι «η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση π.χ. η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό. Τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».«Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.Όπως είπε «καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήθηκαν, υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι πληρωμές έγιναν και έγιναν με πιο σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και περίσσεψαν λεφτά. Το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνταν, κάτι περισσότερα από 160 εκατομμύρια».Όταν, δε, ρωτήθηκε για τις ύβρεις Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στις ακρότητες, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές. Εμείς διασφαλίσαμε τα προϊόντα ΠΟΠ και μιλάμε για εξαγωγές, μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 2019. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη».Ερωτηθείς για την ευλογιά και τη συζήτηση για το εμβόλιο απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά ου εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».Για τη στήριξη του εισοδήματος ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που μας ακούνε. Όσο περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο μεγαλύτερη μείωση στο εκκαθαριστικό σου. Οι πολίτες θα βλέπουν από τον Ιανουάριο ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης του εισοδήματος που είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας».«Φτιάξαμε την Εθνική Αρχή Καταναλωτή για να ελέγχει. Γίνεται πολύς λόγος για το μοσχάρι. Υπάρχει αύξηση, εμείς παράγουμε το 15% της κατανάλωσης μας. Διεθνών αυξάνεται η τιμή του μοσχαριού. Τι να κάνουμε, να βάλουμε πλαφόν στο μοσχάρι; Πρέπει να καταλάβουμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού δεν μπορούμε να παρέμβουμε».Όσον αφορά την επαναφορά 13ου ή 14ου μισθού είπε ότι «δεν είναι στον προγραμματισμό μας με αυτή την έννοια, αλλά έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν γίνει αυξήσεις στους προϊσταμένους, στα επιδόματα θέσεων. Έχουμε για πρώτη φορά μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο με βάση την αξιολόγηση».Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027» σχολίαζοντας για το κόμμα Καρυστιανού ότι «είναι παράξενο και δεν ξέρω πόσο δημοσκοπικά δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός ενός θύματος μιας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος».Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις απάντησε ότι «στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας, αν λάβει κανείς σε τι ευμετάβολο περιβάλλον είμαστε. Και πριν από τις εκλογές του ’23 η ΝΔ ήταν στο 32% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25%. Εγώ πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μιας τολμηρής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Το δικό μου σύνθημα είναι Πρόσω Ολοταχώς για τις μεταρρυθμίσεις, για να καλύψει η χώρα την απόσταση από την Ευρώπη».Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε ότι «ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν καθοριστεί από τον εκλογικό νόμο-που δεν αλλάζει-αν η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας» για να συμπληρώσει «κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».Τόνισε, ακόμα, ότι «σήμερα η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη για να έχουμε σταθερές αυξήσεις στους μισθούς, επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ο.κ. Να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία να κάνουμε ακόμα, μια σημαντική Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες και θα απαιτήσει ευρύτερες συναινέσεις».Ειδικά, δε, για τη συνταγματική αναθεώρηση είπε «να αλλάξουμε το άρθρο 86, αγωνίζομαι από το 2006 γι’ αυτό, να αλλάξουμε το άρθρο 16. Να δούμε το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα και της αξιολόγησης».Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Εθνικό Απολυτήριο λέγοντας ότι «άμεσα θα ξεκινήσουμε έναν εθνικό διάλογο για το Λύκειο. Θα συστήσουμε μια Επιτροπή με πρόσωπα εγνωσμένα κύρους. Θα καταθέσουμε τις δικές μας σκέψεις χωρίς αυτές να είναι μονόδρομος. Να καταλήξουμε σε 6-9 μήνες σε μια πρόταση που μπορεί να έχει διακομματική συναίνεση. Έχει τοποθετηθεί επί της αρχής θετικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ».Όπως διευκρίνισε «ο διάλογος θα ξεκινήσει άμεσα, αλλά θα είναι μακρύς. Ευελπιστώ το φθινόπωρο ότι θα φτάσουμε σε ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μπορεί η αλλαγή να αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι στο Γυμνάσιο».Στην ερώτηση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των ανηλίκων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σύσκεψη που έγινε χθες, Παρασκευή παρουσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την ψυχική υγεία των εφήβων. «Τώρα τα παιδιά μιλούν ανοιχτά, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δασκάλων παιδιάτρων κλπ. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θέσαμε το ζήτημα των social media, μελετάμε το μοντέλο της Αυστραλίας» αποκαλύπτοντας ότι «η ηλικία που θα θέσουμε είναι τα 15, όχι τα 16».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θέματα οδικής ασφάλειας επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά το 2025 είδαμε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς. Είναι θέμα εκπαίδευσης και εφαρμογής του νόμου. Όταν υπάρχουν κάμερες που στέλνουν αυτόματα την κλήση, η τεχνολογία αλλάζει αυτά τα θέματα. Θέλει εκπαίδευση, αλλά θέλει και το φόβητρο ότι το κράτος είναι εδώ και εφααρμόζει το νόμο».Όπως είπε «χαίρομαι για τα αλκοτέστ, οι πολίτες λένε μπράβο, λίγοι είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Στα νέα παιδιά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγούμε».Η συνέντευξη κάλυψε και διεθνή θέματα όπως η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η συζήτηση για τη Γροιλανδία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «ο Μαδούρο ήταν ένας δικτάτορας. Βέβαια η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Το να κάνει συγκρίσεις κανείς της Βενεζουέλας με την Ουκρανία είναι παντελώς άσχετη» ενώ για τη Γροιλανδία σημείωσε ότι «ανήκει στη Δανία και μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει. Θα βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τις ΗΠΑ, χωρίς να φτάσουμε σε λύσεις που θα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσαν την Ευρώπη σε μια καταστροφική σύγκρουση με τις ΗΠΑ».Ερωτηθείς για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «ζήτημα ασφάλειας πτήσεων δεν υπάρχει, αλλά τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε περισσότερα αεροπλάνα στον αέρα, οπότε έχουμε καθυστερήσεις».Τόνισε ότι «πρέπει να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου» και προανήγγειλε ότι «αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με διαδικασίες κατεπείγοντος ο εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί».Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «σχέδιο που πήγε κουβά» για ταξίδι τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του και είπε ότι βλέπει σειρές όπως το Emily in Paris λέγοντας για το Emily in Greece «γιατί όχι; Ίσως Emily in Athens στην έκτο σεζόν. Μπορεί να μας επιφυλάξει εκπλήξεις. Το ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές που διαφημίζουν τη χώρα π.χ. η Οδύσσεια. Αυτά δεν είξναι τυχαία. Δίνουμε κίνητρα οικονομικά ή μπορεί να έχουμε και προσωπικές σχέσεις. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές σειρές ή παραγωγές στην Ελλάδα στις πλατφόρμες».