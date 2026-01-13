Ταραχή στο ΠΑΣΟΚ από την πράσινη «μεταγραφή» Σααουλίδη στον Τσίπρα - Θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Η εμφάνιση στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του Αντώνη Σαουλίδη έφερε αμηχανία και φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καθώς όλο και περισσότερα στελέχη εκτιμούν ότι ο Τσίπρας θα επιχειρήσει εκ νέου να διεμβολίσει δυνάμεις του κόμματος με φόντο τις προσεχείς εκλογές.
Πεδίο σκληρής αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα αρχίζει να συγκροτείται μετά και από την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού να προχωρήσει σε ένα νέο κύκλο «πράσινων μεταγραφών», πριν ακόμη ανακοινώσει το κόμμα με προπομπό την «Ιθάκη».
Η εμφάνιση στο πάνελ της εκδήλωσης του Αντώνη Σαουλίδη έφερε αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει εκ νέου να διεμβολίσει δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς με φόντο τις προσεχείς εκλογές.
Όσο απλώνεται η λογική των «μεταγραφών αεροδρομίου», τόσο αυξάνει τις πιθανότητες μετωπικής σύγκρουσης με το εγχείρημα Τσίπρα σε άμεσο χρόνο και παρότι η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν και το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα ή προτίθεται να κάνει ανάλογες κινήσεις και να εντάξει στο δυναμικό του βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά. Στο «τέλος της ημέρας» πάντως η αναμέτρηση θα κριθεί από το ποσοστό των ψηφοφόρων –και όχι των στελεχών- που θα μετακινηθεί από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που σύντομα- στο Συνέδριο- θα συνδεθεί και από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ και αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες.
Ο Αντώνης Σαουλίδης είχε στηρίξει Νίκο Ανδρουλάκη το 2021 και Χάρη Δούκα το 2024 για την ηγεσία του κόμματος, ενώ παραμένει στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βέβαια έχει να συνεδριάσει Συμβουλίου από την «επομένη» των ευρωεκλογών.
Ο κ. Σαουλίδης είχε λάβει μέρος προ μηνών σε εκδήλωση για την κεντροαριστερά, όπου μίλησαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Δημητρης Τζανακόπουλος και άλλοι. Στελέχη της Βόρειας Ελλάδας που έβλεπαν να αποκτά γέφυρες με την «Ιθάκη» τόνιζαν από τότε ότι ο κ. Σαουλίδης διατηρεί δυνάμεις στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου το 2023 ήρθε δεύτερος σε «σταυρούς», πίσω από το Χάρη Καστανίδη και όπου πλέον η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προορίζει για υποψήφιους βουλευτές τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά (προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ).
Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η συμμετοχή Σαουλίδη στο πάνελ του Τσίπρα στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (το προσεχές Σάββατο στο Ολύμπιον) ήταν αναμενόμενη εξέλιξη, αφού το στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου είχε, πολύ καιρό πριν, θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ. Λένε μάλιστα ότι επειδή έβλεπαν να αποστασιοποιείται και να αποκτά «γέφυρες» με τον Αλέξη Τσίπρα, το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στα όργανα του Συνεδρίου, μαζί με τα άλλα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Η είδηση βέβαια αιφνιδίασε και το επιτελείο του Χάρη Δούκα, καθώς δεν είχαν περάσει πολλές μέρες από τη μέρα που ο Δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε σε συνάντηση στελεχών στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν και ο κ. Σαουλίδης. Άνθρωποι κοντά στον κ. Δούκα επιβεβαίωναν χθες ότι δεν γνώριζαν για την απόφαση Σαουλίδη να «προλογίσει» την εκδήλωση Τσίπρα και απέφευγαν κάθε άλλο σχόλιο.
Ο κ. Δούκας που εχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του διαλόγου με «τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και με το κόμμα Τσίπρα» υποστηρίζει για τις «μεταγραφές» στελεχών από άλλα κόμματα προς το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει πρώτα να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα.
Το ζήτημα αφορά στο σενάριο για παράδειγμα της προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη, που σε αρκετά ζητήματα, παρότι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετεί άλλη «γραμμή» από αυτή της Κουμουνδούρου. Η συζήτηση αφορά και άλλα στελέχη που «έφυγαν» για τον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι τώρα σκέφτονται να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το κεντρικό «αγκάθι» για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η κινητικότητα στελεχών από το ΠΑΣΟΚ προς άλλους όμορους χώρους.
Ποιος είναι ο Αντώνης Σαουλίδης
Ο διάλογος στο Συνέδριο
Ο εσωτερικό διάλογος θα αναπτυχθεί αναπόδραστα στο Συνέδριο, όπου θα καταθέσουν τις προτάσεις τους όλοι οι υποψήφιοι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γεορυλάνος έχει ήδη μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» και τώρα οργανώνει για τις 20 Ιανουαρίου συνάντηση στελεχών και δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ από την Α’ Αθήνας σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο δεύτερος πόλος στο πολιτικό σκηνικό, ένας πόλος προοδευτικός, αντιδεξιός και μία δύναμη που διεκδικεί το να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Στόχος μας είναι να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να γίνουμε η κυβέρνηση που θα καταπολεμήσει τις ανισότητες, θα επαναφέρει την ισχύ των θεσμών, δεν θα χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και ταυτόχρονα θα έχει μία εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον οποίο τα κορυφαία στελέχη περιμένουν να καλέσει σε συνεδρίαση την Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου για να λάβουν αποφάσεις για τα «επίδικα» ζητήματα.
Όσον αφορά στην κυρία Καρυστιανού, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει: «Θα περιμένουμε να μάθουμε τι έχει να πει επί της ουσίας για τα πολιτικά ζητήματα. Δεν πρόκειται για ένα όμορο χώρο με αυτόν του ΠΑΣΟΚ, αλλά προέρχεται κατά τα λεγόμενα της από την δεξιά. Η ίδια αποτελεί ένα σύμβολο, που και το ΠΑΣΟΚ στήριξε, και έδωσε μία μάχη ως Πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων των θυμάτων των Τεμπών. Όταν μπαίνει στον πολιτικό στίβο, προφανώς θα αξιολογηθεί. Εμείς ούτε την ηρωοποιήσαμε για να την εργαλειοποιήσουμε όπως έκαναν άλλοι, ούτε την δαιμονοποιούμε».
