Ταραχή στο ΠΑΣΟΚ από την πράσινη «μεταγραφή» Σααουλίδη στον Τσίπρα - Θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Η εμφάνιση στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του Αντώνη Σαουλίδη έφερε αμηχανία και φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καθώς όλο και περισσότερα στελέχη εκτιμούν ότι ο Τσίπρας θα επιχειρήσει εκ νέου να διεμβολίσει δυνάμεις του κόμματος με φόντο τις προσεχείς εκλογές.