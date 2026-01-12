Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στους ομιλητές για το βιβλίο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Νέες αναταράξεις φέρνει στο ΠΑΣΟΚ η κίνηση του στελέχους του Πολιτικού Συμβουλίου, Αντώνη Σαουλίδη να είναι εκ tων βασικών ομιλητών στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης».Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη, αφού ο Αντώνης Σαουλίδης είχε, πολύ καιρό πριν, θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ. Λένε μάλιστα ότι επειδή έβλεπαν να αποστασιοποιείται και να αποκτά «γέφυρες» με τον Αλέξη Τσίπρα, το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στα όργανα του Συνεδρίου, όπως τα άλλα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.Ο Αντώνης Σαουλίδης εκτός από εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης το 2023 και μάλιστα ήρθε δεύτερος σε «σταυρούς» πίσω από το Χάρη Καστανίδη. Στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές στήριξε Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ενώ συνέχισε μέχρι πρότινος να έχει επαφές με τη συγκεκριμένη «τάση». Η είδηση ότι θα μιλήσει στην εκδήλωση Τσίπρα αιφνιδίασε πάντως το επιτελείο του Χάρη Δούκα, αφού όπως έλεγαν αργότερα στους συνομιλητές του δεν γνώριζαν για τη σχετική απόφασή του.Η εκδήλωση θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη). Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι: Για «το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου» θα συζητήσουν οι: Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) .Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. ,Διονύσης Τεμπονέρας, Δικηγόρος και Κώστας Τούμπουρος, Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας.Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίαση – Συντονισμός:Φαίη Κοκκινοπούλου, Ηθοποιός