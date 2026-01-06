Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία

Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός