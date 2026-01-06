Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία
Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία, έπειτα από τις νέες απειλές Τραμπ.
«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», έγραψε ο πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτησή του
Παράλληλα, στην ίδια δήλωση τονίζεται ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της» και ότι «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».
Την επιστολή συνυπογράφουν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι ηγέτες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους απέναντι στις διεκδικήσεις του Τραμπ.
«Το Βασίλειο της Δανίας – στο οποίο περιλαμβάνεται και η Γροιλανδία – αποτελεί κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ», σημειώνεται στη δήλωση, σύμφωνα με επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο της Πρωθυπουργού της Δανίας μέσω της πλατφόρμας X. «Η ασφάλεια στην Αρκτική, συνεπώς, πρέπει να επιτυγχάνεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές τις οποίες δεν πρόκειται να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026
