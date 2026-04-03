Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους για να σπάσει η «ακίνητη βελόνα», τα επόμενα βήματα
Ολομέτωπη επίθεση από την Χαριλάου Τρικούπη στην κυβέρνηση - Κλιμάκωση της κριτικής με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και άνοιγμα στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αξιοποιήσει τον χρόνο μέχρι την ανακοίνωση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα για την προσέγγιση των «άστεγων» του κεντροαριστερού χώρου.
Και στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε απόσταση 16,5 μονάδων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, παρότι αυξάνει κατά μία μονάδα το αποτύπωμά του στην πρόθεση ψήφου.
Αυτή η διαφορά συντηρεί κατά πολλούς την εικόνα της ακούνητης βελόνας και καθιστά δύσκολο το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ, από την ώρα που αρχίζει να θέτει με πιο καθαρό τρόπο αίτημα εκλογών. Το γεγονός δε, ότι το «άλλο κόμμα» αυξάνει επίσης τη δεξαμενή του δείχνει ότι το περιβάλλον της πολιτικής αναμέτρησης θα γίνει σύντομα ακόμη πιο ανταγωνιστικό, καθώς παρατηρείται το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων για τη δημιουργία νέων κομμάτων.
Το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση περνά και μέσα από την προσπάθεια εδραίωσης στη δεύτερη θέση με τη σταδιακή αύξηση της διαφοράς του από το τρίτο κόμμα. Οι κινήσεις του στη βουλή πάντως δεν αποκλείουν συνεννοήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά με φόντο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και ο κ. Ανδρουλάκης απέφυγε να απαντήσει στους βουλευτές του κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αν θα προχωρήσουν σε κοινές δράσεις. Η απάντηση στο ερώτημα μέχρι στιγμής είναι ότι θα αναμένουν την ανάγνωση των δικογραφιών για να καταλήξουν στο μοντέλο της επίθεσης προς την κυβέρνηση.
Έμπειρα στελέχη εκτιμούν βέβαια ότι ο πρωθυπουργός είναι ήδη σε τροχιά ανασχηματισμού, προκειμένου να δημιουργήσει τη βάση του αναγκαίου restart και τονίζουν ότι η ολομέτωπη επίθεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση πρέπει να «κυκλώνει» και τους ψηφοφόρους που έλκονται από τα «αντισυστημικά» κόμματα. Ειδική αναφορά έκανε χθες απευθυνόμενος στους βουλευτές και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας «ασταμάτητο σφυροκόπημα» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για όλα τα ζητήματα.
Από την πρώτη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται η απόφαση για… σκληρό ροκ εναντίον της κυβέρνησης.
«Είναι μονόδρομος για τον κ. Μητσοτάκη η αποπομπή των Υπουργών και Υφυπουργών από το κυβερνητικό σχήμα», υποστηρίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη με στελέχη της να επικαλούνται τις δημοσιογραφικές πληροφορίες «που μεταδίδουν σχετικά με το περιεχόμενο της νέας δικογραφίας που διαβιβάζεται στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι περιλαμβάνονται 2 εν ενεργεία Υπουργοί, 2 εν ενεργεία Υφυπουργοί, σειρά Βουλευτών και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας». Εφόσον επιβεβαιωθούν- αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- είναι μονόδρομος για τον κ. Μητσοτάκη η αποπομπή των Υπουργών και Υφυπουργών από το κυβερνητικό σχήμα.
«Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού, καταρρέει. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε σκάνδαλο και κάθε δικογραφία είναι μια φωτογραφία της παρακμής και της διαφθοράς, στην οποία έχει βουλιάξει τον τόπο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση.
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναμένουν τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μετά από την έλευση στη βουλή των δικογραφιών.
Πιστεύουν ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι συνδυαστικές, εντός και εκτός βουλής και να συνυπολογίζουν την παράμετρο της δυσφορίας των πολιτών από τη βαριά σκιά της ακρίβειας στην καθημερινότητά τους. Υποστηρίζουν επίσης ότι το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με τη ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου διευκολύνει την στρατηγική τους, αρκεί να είναι ευθυγραμμισμένη η ρητορική και η ένταση ανάδειξης των μηνυμάτων εφεξής.
Τα επόμενα βήματαΣε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει την άρση ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στις δικογραφίες και θα αιτηθεί εκ νέου την αποπομπή από την κυβέρνηση εν ενεργεία υπουργών ή υφυπουργών.
