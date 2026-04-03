Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου έστειλε την πρόεδρο του Δικαστηρίου στο νοσοκομείο
Για «φαινόμενα παράκρουσης» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή όσα έγιναν στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο από τα Τέμπη έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ «είναι σημαντικό να δει κανείς τις ανακοινώσεις των δικηγόρων και των δύο πλευρών που την κατήγγειλαν ευθέως ότι με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει είναι αδύνατο να συνεχιστεί η δίκη. Θυμίζω ότι η δικαστής αυτή νοσηλεύτηκε, την έστειλε στο νοσοκομείο. (σ.σ. Η Κωνσταντοπούλου) Μπορεί ο ήλιος να είναι ντάλα και να σου πει χιονίζει».
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης «εδώ έχουμε ένα πρόβλημα; Τη δυνατότητα που μπορεί να έχει ένας δικηγόρος να προπηλακίζει άγρια δικαστές να τους αναγκάζει να αποχωρούν. Είμαστε σε μια οριακή συνεννόηση με ένωση δικαστών και εισαγγελέων και την ολομέλεια των δικηγορικών συλλογών να δούμε τι θα κάνουν. Πήραμε πρωτοβουλία να μιλήσουμε και με τις δύο πλευρές για αυτά τα ζητήματα κακής συμπεριφοράς δικαστών αλλά και για δικαστές που έχουν συμπεριφορές που απάδουν της θέσης τους. Θα προτιμούσα το υφιστάμενο πλαίσιο να εφαρμόζεται».
Ερωτηθείς στη συνέχεια για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο Γιώργος Φλωρίδης αρχικά σημείωσε ότι «δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, εμφανίστηκε την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη για να μπορέσει να συνδράμει στην προσπάθεια να μην γίνει. Αυτό δεν είναι καινούργιο, στα 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση είχαμε παρεμβάσεις για να μην εξελιχθεί. Όταν έκλεισε η ανάκριση επιχειρήθηκε ο τελευταίος εκβιασμός με την απεργία πείνας για εκταφές: Αν το πετύχαιναν δεν θα ολοκληρωνόταν η ανάκριση και δεν θα ξεκινούσε ποτέ η δίκη. Αφού απέτυχε όλη η προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη επιστρατεύτηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ακούσαμε τις προτάσεις δικηγόρων κα συγγενών, φέραμε βελτιώσεις στον χώρο με αποτέλεσμα η δίκη να διεξαχθεί ομαλά την Τετάρτη και αυτή ήταν νίκη της δικαιοσύνης. Επειδή υπέστησαν αυτή την ήττα κατέφυγαν σε χαρακτηρισμούς και η απάντηση βρίσκεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εγώ δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Χθες συγγενείς μίλησαν και είπαν είμαστε 200 από τη μια μεριά και 3 από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είπαν ότι θέλουν να συνεχιστεί η διαδικασία».
Όσον αφορά, τέλος, τις δικογραφίες σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις παράνομες βιντεοσκοπήσεις στα δικαστήρια, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, πηγαίνοντας στα δικαστήρια βιντεοσκόπησε παράνομα μια άλλη δικαστή παρά την αντίδραση της δικαστού και τη συνέχεια ανέβασε το υλικό που παράνομα πήρε στα social media. Πρόκειται για δύο κακουργήματα: Η μια η παράνομη βιντεοσκόπηση και η δεύτερη η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων με την ανάρτηση. Αυτό, όμως, έχει γίνει πριν από 17 ημέρες. Αυτό που έγινε προχθές διάβασα ότι η εισαγγελία ζήτησε δικογραφία για την βιντεοσκόπηση της αστυνομικού, οπότε πιθανότατα εκεί θα έχουμε άλλα δύο κακουργήματα».
«Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να καταπατούν τον νόμο χωρίς συνέπειες. Όποιος βιντεοσκοπεί παράνομα και το αναρτά στα social media διαπράττει κακούργημα» κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα