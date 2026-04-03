Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν σε πλοίο που είχε χτυπηθεί στο Στενό του Ορμούζ
Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν πάνω σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από βλήματα ενώ διέπλεε το στενό του Oρμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρία.
Το Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, επλήγη στις 11 Μαρτίου ενώ διερχόταν από το στρατηγικό στενό του Oρμούζ μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Χαλίφα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Είκοσι μέλη πληρώματος διασώθηκαν στην Ταϊλάνδη στα μέσα Μαρτίου ενώ άλλα τρία φέρονται ως αγνοούμενα. «Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στον χώρο του πλοίου που επλήγη», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρία μεταφορών Precious Shipping, προσθέτοντας πως δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τον αριθμό των προσώπων αυτών.
Επιχείρηση έρευνας διενεργήθηκε σε «δύσκολες συνθήκες», καθώς το μηχανοστάσιο του πλοίου είχε πλημμυρίσει και είχε υποστεί ζημιές από πυρκαγιά, ανέφερε η εταιρία. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τον Μάρτιο ότι είχαν πλήξει το Mayuree Naree καθώς και ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, στο στενό, επειδή αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» τους.
THAILAND STRIKES SAFE PASSAGE DEAL WITH IRAN AFTER HORMUZ ATTACK— Washington Eye (@washington_EY) March 28, 2026
Bangkok secures agreement with Tehran to let its tankers transit the Strait of Hormuz safely a major diplomatic step following the attack on the Thai ship Mayuree Naree. #WashingtonEye pic.twitter.com/81loOs6yIJ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα