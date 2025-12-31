Μηνύματα Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος», τι λέει για τη Μαρία Γρατσία
Μηνύματα Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος», τι λέει για τη Μαρία Γρατσία
Με ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για μια ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα - Χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» μία παράλληλη τοποθέτηση της Μαρίας Γρατσία σε θέση β! αντιπροέδρου
Ανάρτηση με «μηνύματα» έκανε ο Νίκος Καραχάλιος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.
Ο Νίκος Καραχάλιος εμφανίζεται να συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για μια ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για Αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».
Σημειώνεται ότι τα περί συμμετοχής του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο «κόμμα Καρυστιανού» κυκλοφόρησαν μετά από την κοινή παρουσία τους σε εκδήλωση για το σύνταγμα και τις υποθέσεις διαφθοράς.
Για τη Μαρία Γρατσία
Στη συνέχεια, ωστόσο, ο τόνος της ανάρτησης Καραχάλιου αλλάζει, με τον ίδιο να ασκεί αιχμηρή κριτική –επίσης σε ειρωνικό ύφος– στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρία Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου. Σημειώνεται πάντως ότι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, την δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει. Όπως μάλιστα
Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β' Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!»
Ο Νίκος Καραχάλιος εμφανίζεται να συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για μια ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για Αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».
Σημειώνεται ότι τα περί συμμετοχής του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο «κόμμα Καρυστιανού» κυκλοφόρησαν μετά από την κοινή παρουσία τους σε εκδήλωση για το σύνταγμα και τις υποθέσεις διαφθοράς.
Για τη Μαρία Γρατσία
Στη συνέχεια, ωστόσο, ο τόνος της ανάρτησης Καραχάλιου αλλάζει, με τον ίδιο να ασκεί αιχμηρή κριτική –επίσης σε ειρωνικό ύφος– στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρία Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου. Σημειώνεται πάντως ότι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, την δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει. Όπως μάλιστα
Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου«Μπράβο Μαρια ! Εξαιρετική επιλογή ο Νικος Φαραντούρης για Αντιπροεδρος του Κινηματος! Το ΚΥΜΑ ειναι ενθουσιασμενο!
Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β' Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!»
Μπράβο Μαρια !— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) December 31, 2025
Εξαιρετική επιλογή
ο Νικος Φαραντούρης για Αντιπροεδρος
του Κινηματος!
Το ΚΥΜΑ 🌊 ειναι ενθουσιασμενο!
🌊
Υγ. Τη Μαρια Γρατσια
ως Β' Αντιπροεδρο
με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη?
Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε
+Αδωνι για Ακραίους?
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!💣 https://t.co/zqLkAICrIm
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα