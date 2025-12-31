Μηνύματα Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος», τι λέει για τη Μαρία Γρατσία

Με ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για μια ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα - Χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» μία παράλληλη τοποθέτηση της Μαρίας Γρατσία σε θέση β! αντιπροέδρου