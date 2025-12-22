Γεύμα Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους: Τι προβλέπει για τις εκλογές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το κόμμα του θα κάνει εξόρμηση πόρτα-πόρτα στην Αττική για να τονώσει τα ποσοστά του - Κλειστά τα χαρτιά του για τη διεύρυνση