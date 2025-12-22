Γεύμα Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους: Τι προβλέπει για τις εκλογές
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το κόμμα του θα κάνει εξόρμηση πόρτα-πόρτα στην Αττική για να τονώσει τα ποσοστά του - Κλειστά τα χαρτιά του για τη διεύρυνση
Με την παραδοχή ότι η δημοσκοπική «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένη ειδικά στην Αττική, ενώ τα ποσοστά του είναι πολύ καλύτερα στην περιφέρεια, ξεκίνησε τις προβλέψεις του για το νέο έτος ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους τη Δευτέρα για την ανταλλαγή ευχών εν’ όψει Χριστουγέννων.
Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πάντως ότι με όλα τα κόμματα (και αυτά που έρχονται…) μέσα στις μετρήσεις, οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ είναι 0,7% - σημείωσε δε ότι από το κόμμα Καρυστιανού χάνουν και η Ελληνική Λύση και το κόμμα Τσίπρα.
Τα «δύσκολα» για το ΠΑΣΟΚ εντοπίζονται σε όλες τις περιοχές της Αττικής, όπου θα προσπαθήσουν με τη γνωστή μέθοδο της εξόρμησης πόρτα-πόρτα να παρουσιάσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είπε ότι ξεκινά σήμερα τις περιοδείες από το Μοσχάτο κι ότι θα συνεχίσει σύντομα και στις άλλες περιοχές της Αττικής.
Η Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να «σταθεί στην περιφέρεια και να επιχειρηματολογήσει πειστικά στη μάχη των καφενείων. «Η Νέα Δημοκρατία κρατά δυνάμεις στα αστικά κέντρα», παραδέχτηκε και επιπλέον εκτίμησε ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές καθώς η κυβέρνηση έχει «καύσιμο» εννοώντας από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2027.
Εξέφρασε, βέβαια, την άποψη ότι η χώρα θα μπει σε περιπέτειες το επόμενο διάστημα κι ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να συναντούν την ίδια αφαίμαξη στο πορτοφόλι τους από την ακρίβεια.
Πρόβλεψε ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός, εννοώντας προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με διαφορά αλλά όχι αυτοδύναμη στις εκλογές.
Όσον αφορά στις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το Συνέδριο θα γίνει το Μάρτιο αλλά δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» ο χώρος, ενώ σχετικά με την προσπάθεια διεύρυνσης και αν οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές όπως για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ (προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ) Νίνα Κασιμάτη ή για τον ανεξάρτητο Ευάγγελο Αποστολάκη τόνισε ότι «τώρα έρχονται τα Χριστούγεννα» και απέφυγε να δώσει μια καθαρή απάντηση σε αυτή τη φάση.
