Ισχυρό διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ δείχνουν οι τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις - Τι λένε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Οι δημοτικότητες των υπουργών

Τα νέα κόμματα

Ελπίδα, το βασικό κριτήριο της ψήφου

Οριακή άνοδο κατά 0,1 της μονάδας εμφανίζει η «βέβαιη» δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Τσίπρα» και φτάνει στο 9%, ενώ στο 3,6% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη για το κλείσιμο των δρόμων από τα αγροτικά μπλόκα: το 8,2% λέει ότι οι αγρότες έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους, το 40,7% χαρακτηρίζει ως δίκαια τα αιτήματα αλλά διαφωνεί με το κλείσιμο δρόμων και το 47,5% λέει ότι και ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.Πάντως, σε μία θολή συγκυρία με πολλές προκλήσεις, κυρίως οικονομικές, για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ένα σημαντικό ποσοστό - το 39,7% - δηλώνει ότι αισιοδοξεί για το 2026, ενώ το 46,5% δηλώνει απαισιοδοξία.Ελαφρές αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων έδειξε η μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. H ΝΔ χάνει μία μονάδα και μετρήθηκε στο 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι «παγκόσμια σταθερά» με 14,1 %, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος!Η συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφει ισχυρή άνοδο και βρίσκει στην τρίτη θέση την Ελληνική Λύση, ενώ μετρά σημαντική πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, που δείχνει να ανεβαίνει αισθητά σε άλλες μετρήσεις, όπως της Opinion Poll. Συγκεκριμένα, το κόμμα Βελόπουλου κερδίζει σχεδόν μία μονάδα και η Πλεύση χάνει 3,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση της MRB του περασμένου Ιουνίου!Η μέτρηση βγάζει μία οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός με την αναγωγή στο σύνολο η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά.Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 24,1% με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8,7%, τρίτο τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 8,3% και μόλις τέταρτο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8%!Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι θέσεις της κοινής γνώμης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μόλις το 16,7% να τους επικροτεί. Αντίθετα, δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2%, ενώ το 79,9% χαρακτηρίζει τα αιτήματά τους «δίκαια».Ένα ισχυρό δίδυμο - με τον Νίκο Δένδια να προηγείται του Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά με αρκετά μειωμένη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup - βγάζει η μέτρηση της MRB. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας λαμβάνει 39,7% θετικές γνώμες και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 34,1%.Στο 8,3% μετρήθηκε η βέβαιη δυνητική ψήφος για ένα κόμμα Τσίπρα, με την ευρύτερη περίμετρο του χώρου του να φτάνει στο 23,2%, με μείωση άνω των 3,5 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» έχει περιοριστεί στο 2,8% για ένα κόμμα Σαμαρά.Αντίθετα, η «περίμετρος» ενός κόμματος με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 31,8% - ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος είπε ότι διαχρονικά, η αποδοχή μίας πολιτικής κίνησης εκ μέρους της μειώνεται, παρότι έχει 65% δημοτικότητα.Στη δημοσκόπηση της Pulse η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ μειώθηκαν στο 11% από 14% εκείνοι που βλέπουν θετικά ένα κόμμα Τσίπρα. Μία μονάδα κάτω καταγράφεται η ΝΔ, μισή μονάδα κάτω το ΠΑΣΟΚ, δύο μονάδες πάνω η Πλεύση Ελευθερίας στην πρόθεση ψήφου. Ένας στους δύο από όσους που δηλώνουν θετικοί ή βρίσκουν ενδιαφέρον στο κόμμα Τσίπρα, του ζητούν να είναι επιλεκτικός με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρατηρούνται πάντως, μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούσαν οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Πλέον, η επικαιρότητα κυριαρχείται από τις εκρηκτικές συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - οπότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κερδίζει δύο μονάδες και φτάνει στο 11% στην εκτίμηση ψήφου επιστρέφοντας στην τρίτη θέση, πάνω από την Ελληνική Λύση, που μένει «ακούνητη» στη συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ σταθερά στο 18% παραμένει και η «γκρίζα ζώνη».Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκείνοι που δηλώνουν «θετικοί» σε ένα «κόμμα Τσίπρα» μειώθηκαν από το 14% τον Νοέμβριο στο 11%, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν «ενδιαφέρον» για μία τέτοια εξέλιξη, παρέμειναν σταθεροί στο 10%, δίνοντας μία «περίμετρο» 21% για το επικείμενο εγχείρημα. Πάντως, η συγκεκριμένη ομάδα ζητά σε ποσοστό 46% από τον πρώην πρωθυπουργό να είναι επιλεκτικός με το ποιους θα πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ.Έχει ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση για το κύριο συναίσθημα με το οποίο οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, το 50% κάνει λόγο για την προοπτική - ποιος προσφέρει ελπίδα. Ακολουθεί με 22% το ποιος προσφέρει σιγουριά, με 11% η τιμωρητική ψήφος και με 9% η επιβράβευση για όσα σωστά έγιναν.