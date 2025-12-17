Opinion Poll: Στο 29,7% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, με προβάδισμα 16,1 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Λύση και Πλεύση

Στις 19,4 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη - Αναποφάσιστος ένας στους πέντε ψηφοφόρους - Στο 9% η «βέβαιη» δυνητική ψήφος για Τσίπρα, στο 3,6% για Σαμαρά - Η συνέχιση της ακρίβειας, η μεγαλύτερη ανησυχία για το 2026 - Διχασμένη η κοινωνία για τα κλεισίματα δρόμων λόγω μπλόκων