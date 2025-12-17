Opinion Poll: Στο 29,7% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, με προβάδισμα 16,1 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Λύση και Πλεύση
Opinion Poll: Στο 29,7% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, με προβάδισμα 16,1 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Λύση και Πλεύση
Στις 19,4 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη - Αναποφάσιστος ένας στους πέντε ψηφοφόρους - Στο 9% η «βέβαιη» δυνητική ψήφος για Τσίπρα, στο 3,6% για Σαμαρά - Η συνέχιση της ακρίβειας, η μεγαλύτερη ανησυχία για το 2026 - Διχασμένη η κοινωνία για τα κλεισίματα δρόμων λόγω μπλόκων
Στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου μέτρησε η Opinion Poll τη ΝΔ, που καταγράφει απώλεια μισής μονάδας σε σχέση με τον Νοέμβριο. Στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, διατηρεί σημαντικό προβάδισμα 16,1 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, του οποίου η «βελόνα» εξακολουθεί να μην κουνιέται - καταγράφει μάλιστα οριακή πτώση ενός δεκάτου της μονάδας, ενώ και η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει «παγωμένη», καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που προηγείται με 19,4 μονάδες της Ζωής Κωνσταντοπούλου που κάνει comeback μέσω της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάνω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζουν τα μεγαλύτερη κέρδη σε αυτή την συγκυρία, που κυριαρχείται από την ανησυχία για την συνέχιση της ακρίβειας, με έναν στους πέντε ψηφοφόρους να εντάσσεται στην ζώνη των αναποφάσιστων. Το κόμμα Βελόπουλου είναι στην τρίτη θέση με 11,9% και άνοδο 1,2 μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ το κόμμα Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει κατά 1,1 μονάδα.
Οριακή άνοδο κατά 0,1 της μονάδας εμφανίζει η «βέβαιη» δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Τσίπρα» και φτάνει στο 9%, ενώ στο 3,6% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη για το κλείσιμο των δρόμων από τα αγροτικά μπλόκα: το 8,2% λέει ότι οι αγρότες έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους, το 40,7% χαρακτηρίζει ως δίκαια τα αιτήματα αλλά διαφωνεί με το κλείσιμο δρόμων και το 47,5% λέει ότι και ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.
Πάντως, σε μία θολή συγκυρία με πολλές προκλήσεις, κυρίως οικονομικές, για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ένα σημαντικό ποσοστό - το 39,7% - δηλώνει ότι αισιοδοξεί για το 2026, ενώ το 46,5% δηλώνει απαισιοδοξία.
Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
