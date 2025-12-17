MRB: Στο 29,2% η ΝΔ, κολλημένο στο 14,1% το ΠΑΣΟΚ, πτώση 3,2 μονάδων για την Πλεύση Ελευθερίας σε σχέση με τον Ιούνιο
Στις 15,4 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, δεύτερη η Κωνσταντοπούλου, τέταρτος ο Ανδρουλάκης - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας
Ελαφρές αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων έδειξε η μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. H ΝΔ χάνει μία μονάδα και μετρήθηκε στο 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι «παγκόσμια σταθερά» με 14,1 %, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος!
Η μέτρηση βγάζει μία οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός με την αναγωγή στο σύνολο η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 24,1% με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8,7%, τρίτο τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 8,3% και μόλις τέταρτο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8%!
Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι θέσεις της κοινής γνώμης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μόλις το 16,7% να τους επικροτεί. Αντίθετα, δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2%, ενώ το 79,9% χαρακτηρίζει τα αιτήματά τους «δίκαια».
Οι δημοτικότητες των υπουργών
Ένα ισχυρό δίδυμο - με τον Νίκο Δένδια να προηγείται του Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά με αρκετά μειωμένη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup - βγάζει η μέτρηση της MRB. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας λαμβάνει 39,7% θετικές γνώμες και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 34,1%.
Τα νέα κόμματα
Στο 8,3% μετρήθηκε η βέβαιη δυνητική ψήφος για ένα κόμμα Τσίπρα, με την ευρύτερη περίμετρο του χώρου του να φτάνει στο 23,2%, με μείωση άνω των 3,5 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» έχει περιοριστεί στο 2,8% για ένα κόμμα Σαμαρά.
Αντίθετα, η «περίμετρος» ενός κόμματος με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 31,8% - ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος είπε ότι διαχρονικά, η αποδοχή μίας πολιτικής κίνησης εκ μέρους της μειώνεται, παρότι έχει 65% δημοτικότητα.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε εδώ την έρευνα:
