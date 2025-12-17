MRB: Στο 29,2% η ΝΔ, κολλημένο στο 14,1% το ΠΑΣΟΚ, πτώση 3,2 μονάδων για την Πλεύση Ελευθερίας σε σχέση με τον Ιούνιο

Ελαφρές αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων έδειξε η μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. H ΝΔ χάνει μία μονάδα και μετρήθηκε στο 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι «παγκόσμια σταθερά» με 14,1 %, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος!





Η συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφει ισχυρή άνοδο και βρίσκει στην τρίτη θέση την Ελληνική Λύση, ενώ μετρά σημαντική πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας, που δείχνει να ανεβαίνει αισθητά σε άλλες μετρήσεις, όπως της Opinion Poll. Συγκεκριμένα, το κόμμα Βελόπουλου κερδίζει σχεδόν μία μονάδα και η Πλεύση χάνει 3,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση της MRB του περασμένου Ιουνίου!Η μέτρηση βγάζει μία οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός με την αναγωγή στο σύνολο η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά.Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 24,1% με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8,7%, τρίτο τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 8,3% και μόλις τέταρτο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8%!Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι θέσεις της κοινής γνώμης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μόλις το 16,7% να τους επικροτεί. Αντίθετα, δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2%, ενώ το 79,9% χαρακτηρίζει τα αιτήματά τους «δίκαια».Ένα ισχυρό δίδυμο - με τον Νίκο Δένδια να προηγείται του Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά με αρκετά μειωμένη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup - βγάζει η μέτρηση της MRB. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας λαμβάνει 39,7% θετικές γνώμες και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 34,1%.Στο 8,3% μετρήθηκε η βέβαιη δυνητική ψήφος για ένα κόμμα Τσίπρα, με την ευρύτερη περίμετρο του χώρου του να φτάνει στο 23,2%, με μείωση άνω των 3,5 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» έχει περιοριστεί στο 2,8% για ένα κόμμα Σαμαρά.Αντίθετα, η «περίμετρος» ενός κόμματος με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 31,8% - ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος είπε ότι διαχρονικά, η αποδοχή μίας πολιτικής κίνησης εκ μέρους της μειώνεται, παρότι έχει 65% δημοτικότητα.