Μητσοτάκης σε αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, ελάτε συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα

Είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, δήλωσε ο πρωθυπουργός - «Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών, γι’ αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις