Μητσοτάκης σε αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, ελάτε συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα
Είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, δήλωσε ο πρωθυπουργός - «Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών, γι’ αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις
Μήνυμα στους αγρότες ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που περιόδευσε στο Μαρκόπουλο, συνομιλώντας με πολίτες. «Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», είπε.
Πάντως, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Κάνοντας μία ταξιδιωτική αναλογία, κάτι που το χαρακτήρισε επίκαιρο, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές, αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019, είπε, σημειώνοντας ότι παίρνει τα μηνύματα των πολιτών και γι’ αυτό προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις
«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας» τόνισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας. «Για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Τη στηρίζουμε έμπρακτα» είπε.
Για τους νέους, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2026. «Κάνουμε κάτι πρωτοποριακό στην Ευρώπη», ανέφερε.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εντός διετίας καταργείται η προσωπική διαφορά, ένα αίτημα που το άκουγε πάγια στις περιοδείες του στις τοπικές κοινωνίες.
