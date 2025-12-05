H Τζάκρη «ξαναχτύπησε» για τον εξώστη στο βιβλίο Τσίπρα: Όπως λέμε στο χωριό μου karma is a... beast
H Τζάκρη «ξαναχτύπησε» για τον εξώστη στο βιβλίο Τσίπρα: Όπως λέμε στο χωριό μου karma is a... beast
Ενώ στόχος της ήταν να τρολάρει τους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με τη φράση «karma is a bitch» (μτφ. όλα εδώ πληρώνονται), το στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε «karma is a... beast» (μτφ. η μοίρα είναι ζώο)
Αντίστροφο αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια της Θεοδώρας Τζάκρη να σχολιάσει την παρουσία στον εξώστη των πρώην συντρόφων της στο ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση, στην τελετή παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.
Ενώ στόχος της ήταν να τρολάρει τους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με τη φράση «karma is a bitch» (μτφ. όλα εδώ πληρώνονται), το στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε «karma is a... beast» (μτφ. η μοίρα είναι ζώο).
Θεώρησε, μάλιστα, σωστό να χρησιμοποιήσει την αργκό αμερικανική έκφραση με το λογοπαίγνιο «υπάρχει και κάτι που λένε στο χωριό μου "karma is a beast" ή όπως λένε στην Αμερική ό,τι έσπειρες, θερίζεις».
Όταν, δε, ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος της είπε «α, έτσι λένε στο χωριό σας», η Θεοδώρα Τζάκρη δεν αντιλήφθηκε το λάθος αλλά επέμεινε: «Στην Πέλλα το λέμε αυτό, στην Πέλλα είμαστε πολύ προοδευτικοί»,
Δείτε το βίντεο:
Ενώ στόχος της ήταν να τρολάρει τους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με τη φράση «karma is a bitch» (μτφ. όλα εδώ πληρώνονται), το στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε «karma is a... beast» (μτφ. η μοίρα είναι ζώο).
Θεώρησε, μάλιστα, σωστό να χρησιμοποιήσει την αργκό αμερικανική έκφραση με το λογοπαίγνιο «υπάρχει και κάτι που λένε στο χωριό μου "karma is a beast" ή όπως λένε στην Αμερική ό,τι έσπειρες, θερίζεις».
Όταν, δε, ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος της είπε «α, έτσι λένε στο χωριό σας», η Θεοδώρα Τζάκρη δεν αντιλήφθηκε το λάθος αλλά επέμεινε: «Στην Πέλλα το λέμε αυτό, στην Πέλλα είμαστε πολύ προοδευτικοί»,
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα