Μεϊμαράκης για Πιερρακάκη: Η διεκδίκηση της θέσης του προέδρου του Eurogroup αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της Ελλάδας διεθνώς
Μεϊμαράκης για Πιερρακάκη: Η διεκδίκηση της θέσης του προέδρου του Eurogroup αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της Ελλάδας διεθνώς
«Όλοι μαζί να συμμετάσχουμε ενεργά στην προσπάθεια εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup» αναφέρει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ
Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έστειλε μήνυμα υποστήριξης στον Κυριάκο Πιερρακάκη, στην προσπάθεια που κάνει ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας για την προεδρία του Eurogroup.
Με ανάρτησή του στα social media ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εύχεται καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τονίζοντας πως η υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.
Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη: «Ο πρόεδρος του Eurogroup συντονίζει τις συνεδριάσεις των υπουργών οικονομικών των 20 κρατών της Eυρωζώνης, διασφαλίζοντας την ομαλή λήψη αποφάσεων. Εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ διεθνώς προωθεί τη δημοσιονομική σταθερότητα, παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και έχει τη δυνατότητα λήψης πολύ σοβαρών αποφάσεων. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τη συνοχή, την αξιοπιστία και τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωζώνης.
Γίνεται πλέον κατανοητό ότι και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή.
Με ανάρτησή του στα social media ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εύχεται καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τονίζοντας πως η υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.
Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη: «Ο πρόεδρος του Eurogroup συντονίζει τις συνεδριάσεις των υπουργών οικονομικών των 20 κρατών της Eυρωζώνης, διασφαλίζοντας την ομαλή λήψη αποφάσεων. Εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ διεθνώς προωθεί τη δημοσιονομική σταθερότητα, παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και έχει τη δυνατότητα λήψης πολύ σοβαρών αποφάσεων. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τη συνοχή, την αξιοπιστία και τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωζώνης.
Γίνεται πλέον κατανοητό ότι και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή.
Η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κι αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ. Κάτι για το οποίο έχω αγωνιστεί μαζί με την παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Γι΄ αυτό και τώρα πρέπει όλοι μαζί να συμμετάσχουμε ενεργά στην προσπάθεια εκλογής του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup με αξιώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα. Καλή επιτυχία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα