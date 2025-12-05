Μεϊμαράκης για Πιερρακάκη: Η διεκδίκηση της θέσης του προέδρου του Eurogroup αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της Ελλάδας διεθνώς

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη

Η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Κι αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ. Κάτι για το οποίο έχω αγωνιστεί μαζί με την παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Γι΄ αυτό και τώρα πρέπει όλοι μαζί να συμμετάσχουμε ενεργά στην προσπάθεια εκλογής του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup με αξιώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα. Καλή επιτυχία».