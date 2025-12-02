Βουλή: Με συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων

Ζ) Διεύρυνση των δημόσιων χώρων στους οποίους η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν οι κοινωνικές εκδηλώσεις θρησκευτικού ή πανηγυρικού τύπου, οι εμποροπανηγύρεις, τα δικαστήρια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ίσχυε ήδη με πρόσφατη τροποποίηση, για τις δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικούς, σχολικούς και θρησκευτικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης κλπ. Απειλείται ποινή κάθειρξης έως 8 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.Η) Πρόβλεψη για επαύξηση ποινής για συγκεκριμένα αδικήματα με έντονη ποινική απαξία, όπως εκβίαση, παράνομη βία, ζωοκλοπή και ληστεία με χρήση όπλου κατά την τέλεση τους ή με σκοπό διαφυγής του δράστη. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, αυτές, κατά τις οποίες ο δράστης φέρει ή χρησιμοποιεί όπλο, τιμωρείται με βαρύτερη πλέον ποινή, ενώ σε κάθε περίπτωση του αφαιρείται οριστικά η άδεια κατοχής και οπλοφορίας που τυχόν διαθέτει νόμιμα.Τέλος, γίνονται σημειακές βελτιώσεις σε διάφορες διατάξεις του νόμου περί όπλων, προκειμένου να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, ή να εκσυγχρονιστούν οι ποινές (π.χ από δραχμές σε ευρώ).