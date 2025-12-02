Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα - Τι προβλέπει για τις μπαλωθιές

Η τροπολογία αυστηροποιεί τις ποινές και έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων» αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη