Σιμόπουλος (ΝΔ): Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων
Σιμόπουλος (ΝΔ): Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων
«Και με τη βια ακόμα αν δεν... γι' αυτό είναι η αστυνομία» είπε ο βουλευτής της ΝΔ
Υπέρ της εφαρμογή του «νόμου και της τάξης» όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις τάχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.
«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν δρόμους όσο δίκιο κι αν έχουν. Πρέπει να δράσουμε, όσο η ιστορία συνεχίζεται τα μπλόκα θα δυναμώνουν» είπε το πρωί της Τρίτης στο ΟΡΕΝ.
Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων. Και με βία ακόμα αν δεν... φυσικά. Γι αυτό είναι η αστυνομία».
«Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι, γι' αυτό είναι η αστυνομία» επέμεινε ο κ. Σιμόπουλος λέγοντας ότι «κάποτε η ιστορία αυτή πρέπει να τελειώσει . Μιλάμε για μια κυβέρνηση που μείωσε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μάλιστα σε μια εποχή που θα πρέπει να πληρώνονται οι αγρότες που το δικαιούνται και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εμείς που βρήκαμε μια κατάσταση και επιτρέψαμε να συνεχιστεί με αυτόματο πιλότο».
«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν δρόμους όσο δίκιο κι αν έχουν. Πρέπει να δράσουμε, όσο η ιστορία συνεχίζεται τα μπλόκα θα δυναμώνουν» είπε το πρωί της Τρίτης στο ΟΡΕΝ.
Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων. Και με βία ακόμα αν δεν... φυσικά. Γι αυτό είναι η αστυνομία».
«Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι, γι' αυτό είναι η αστυνομία» επέμεινε ο κ. Σιμόπουλος λέγοντας ότι «κάποτε η ιστορία αυτή πρέπει να τελειώσει . Μιλάμε για μια κυβέρνηση που μείωσε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μάλιστα σε μια εποχή που θα πρέπει να πληρώνονται οι αγρότες που το δικαιούνται και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εμείς που βρήκαμε μια κατάσταση και επιτρέψαμε να συνεχιστεί με αυτόματο πιλότο».
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα