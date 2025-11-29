Πλεύρης από τη Μάλτα: «Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα αλλά ποινικό αδίκημα»

«Η Ευρώπη πρέπει να μας ακούσει, η πραγματική αλληλεγγύη δεν μπορεί να περιορίζεται σε χρηματοδοτικά εργαλεία» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης που συμμετείχε στις εργασίες του MED5 στη Βαλέτα