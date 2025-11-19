Πλεύρης: Συζητάμε με τη Γερμανία για κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική
Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά, εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Στην αποκάλυψη ότι «έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, να υπάρξει κέντρο επιστροφής (return hub) παράνομων μεταναστών, εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αφρική» προχώρησε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
«Ήδη γίνεται συζήτηση με ασφαλείς αφρικανικές χώρες που θα δέχονται παράνομους μετανάστες τους οποίους δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους. Αυτό δεν θα γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μέσα από τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά» συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης.
Όπως εξήγησε «αυτά τα κέντρα είναι δύο κατηγοριών. Η μία είναι εκεί που επιστρέφουν οι παράνομοι μετανάστες σε κέντρα υπό καθεστώς πλήρους ασφάλειας υπό την έννοια ότι θα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αφρικανικές χώρες μπαίνουν αντισταθμιστικά. Η άλλη, σε χώρες που δεν είναι ασφαλείς, όπως η Λιβύη, προκειμένου να υπάρχουν εκεί κέντρα που θα κρατάνε μετανάστες».
Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στη χώρα, ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία «από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για την παράνομη μετανάστευση και υπήρχε αναστολή ασύλου, δηλαδή το διάστημα Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου οι αφίξεις στη χώρα είναι κατά 45-50% μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πέρσι είχαμε γύρω στις 23.000 αφίξεις και φέτος γύρω στις 12.000. Τώρα, έχουμε μια σημαντική διαφορά και σήμερα είμαστε σε ένα 18% κάτω σε σχέση με πέρυσι, όταν τον Ιούλιο είχαμε ανοδική τάση».
Κατά τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου «σε αυτό έχει παίξει ρόλο η καλή συνεργασία με την Τουρκία στην αποτροπή, μπορεί να μην δέχονται μετανάστες αλλά υπάρχει οι μειώσεις σε αυτό τον τομέα έχουν ξεπεράσει το 50%. Αντίστοιχα, βοηθά και η καλύτερη διπλωματία στο κομμάτι της Λιβύης«.
Χαρακτήρισε, τέλος, «μεγάλη προτεραιότητα» τις επιστροφές εξηγώντας ότι «αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στις 5-6.000 τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί, ώστε σε συνδυασμό με τη μείωση των αφίξεων, να μειωθεί και ο αριθμός εκείνων που μένουν και είτε παίρνουν άσυλο είτε είναι παράνομοι και φεύγουν».
