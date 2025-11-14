Πλεύρης προς παράνομους μετανάστες: Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θάνος Πλεύρης Μετανάστες

Πλεύρης προς παράνομους μετανάστες: Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε

Ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης μετά την καταδίκη σε τριερή φυλάκιση των 30 μεταναστών που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Συντικής 

Πλεύρης προς παράνομους μετανάστες: Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε
23 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα στους παράνομους μετανάστες να ζητήσουν αυτοβούλως να επιστρέψουν στις χώρες τους απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την καταδίκη των 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Συντικής και σήμερα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή.

«Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε», σημειώνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Χ. 

Ο υπουργός Μετανάστευσης επισημαίνει πως το μέλλον τους στην Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένο: Κράτηση, φυλακή και επιστροφή στην πατρίδα τους.

Δείτε την ανάρτηση: 


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης