Πλεύρης προς παράνομους μετανάστες: Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε
Ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης μετά την καταδίκη σε τριερή φυλάκιση των 30 μεταναστών που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Συντικής
Μήνυμα στους παράνομους μετανάστες να ζητήσουν αυτοβούλως να επιστρέψουν στις χώρες τους απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την καταδίκη των 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή της Συντικής και σήμερα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή.
«Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε», σημειώνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Χ.
Ο υπουργός Μετανάστευσης επισημαίνει πως το μέλλον τους στην Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένο: Κράτηση, φυλακή και επιστροφή στην πατρίδα τους.
3 χρόνια χωρίς αναστολή για τους 30 συλληφθέντες παρανόμους στη Σιντικη. Το μέλλον τους στην Ελλάδα προδιαγεγραμμένο. Κράτηση-Φυλακή- Επιστροφή. Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε.https://t.co/Sv4kMpgymW— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 14, 2025
